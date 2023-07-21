Невролог назвала распространенную причину инсультов среди молодежи Невролог Сметана назвала стрессы распространенной причиной инсультов в молодом возрасте

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Распространенной причиной нарушений мозгового кровоснабжения и роста количества инсультов среди молодежи является хронический стресс, предупредила невролог Лариса Сметана. Она уточнила, что в молодом возрасте многие ставят себя в условия дефицита времени, сообщает РИАМО. Чтобы сохранить мозг здоровым, врач посоветовала постоянно расширять свой кругозор.

Чтобы сохранить свой мозг здоровым, человек должен постоянно расширять свой кругозор, что является одной из главных мотиваций к обучению для людей старше 40 лет. Это могут быть любые виды деятельности, науки, творчества. В результате включаются дополнительные нейронные связи между полушариями и внутри них, — пояснила специалист.

По словам невролога, на состояние мозга влияет соблюдение принципов здорового образа жизни. Врач посоветовала как можно больше находиться на свежем воздухе, чтобы получать достаточно кислорода, меньше времени проводить за гаджетами, больше двигаться, включать в рацион продукты, богатые калием и магнием. Кроме того, стоит ограничить употребление жирного мяса и копченостей: они повышают уровень холестерина и вызывают ранний атеросклероз. При снижении памяти и концентрации внимания, забывчивости, частых головных болях, головокружениях и шуме в голове необходимо посетить терапевта.

Нейропсихолог Ирина Хвингия ранее посоветовала делать ассиметричную гимнастику для активации работы мозга. По ее словам, такие занятия будут полезны всем и не требуют диагностики.