Побег из ада: как бросить пить Рассказываем, как бросить пить навсегда

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Как бросить пить алкоголь самостоятельно

Трудно не согласиться, что злоупотребление спиртным приводит к трагическим последствиям. Страдающие от алкоголизма люди уверяют, что в любой момент могут стать трезвенниками. Но время идет, а пьяниц всё глубже затягивает трясина зависимости, из которой всё труднее выбраться. Рассмотрим способы, как бросить пить самостоятельно, и когда следует обратиться за медицинской помощью.

Сам себе доктор: как бросить пить бесплатно

Алкоголизм — опасное психическое расстройство. Не случайно его еще называют болезнью души. Недуг подкрадывается незаметно. Употребление алкоголя по праздникам, на свадьбах и других мероприятиях считается нормальным. Но когда человек и дня не может прожить без рюмки, не пропускает ни одной вечеринки, а на пирушках напивается до бесчувствия — пора бить тревогу. Различают три стадии развития алкогольной зависимости:

На начальной, неврастенической, стадии человек испытывает постоянную тягу к спиртному, получает патологическое удовольствие от опьянения. При этом усиливается устойчивость к алкоголю, что приводит к увеличению объема выпитого. В трезвом состоянии алкозависимый проявляет нервозность, раздражительность, агрессивность, игнорирует мнение окружающих, пренебрегает своими профессиональными и социальными обязанностями. На этом этапе самое время остановиться и заняться лечением от алкогольной зависимости.

О наступлении следующей стадии сигнализирует появление похмельного (абстинентного) синдрома, когда больной прекращает пить после запоя — длительного непрерывного употребления алкоголя, нередко заканчивающегося состоянием бесчувствия и беспамятства. Алкоголик не помнит своих поступков, совершенных под действием спиртного. Напряженность в семье и на работе нарастает, однако конфликты с родными и коллегами запойный пьяница воспринимает как очередной повод утопить горе в бутылке. На второй стадии бросить пить самостоятельно трудно, но возможно. Желательно проконсультироваться с врачом-наркологом и при необходимости пройти медицинское обследование.

Заключительная третья стадия характеризуется критическим поражением внутренних органов (цирроз печени, сердечная и почечная недостаточность, болезни кровеносных сосудов, отёк головного мозга) и разрушением личности алкозависимого. Больной страдает от галлюцинаций, маниакального психоза, алкогольного слабоумия. Даже небольшое количество алкоголя вызывает сильное опьянение. Без спиртного начинается белая горячка (алкогольный дерилий), которая вскоре может закончиться смертью больного. Если алкоголизм зашел так далеко, для его купирования потребуется комплексное медикаментозное и психиатрическое лечение.

Фото: Shutterstock Как бросить пить пиво

Тем, кто осознал свою алкозависимость, нужно собрать волю в кулак и принять, как будет непросто бросить пить. Алкоголизм — коварный враг и в одиночку бороться с ним очень трудно. Чтобы преодолеть тягу к спиртному нужно заручиться поддержкой родных и близких. Как прекратить употреблять алкоголь, если в доме устраивают застолья с вином, друзья зазывают на рыбалку или на шашлыки с пивом и водкой? Искушение выпить приводит к психическим срывам и возврату к пьянству.

Бросить пить — это полностью отказаться от алкоголя и не искать предлогов для выпивки. Чтобы сгладить похмелье, нужно предпринять простые, но эффективные меры по алкогольной детоксикации:

Пить как можно больше воды, а лучше теплый чай с медом, чтобы компенсировать вызванное спиртным обезвоживание (мед восполняет дефицит калия в организме). После этого следует закутаться в теплое одеяло и пропотеть. Вместе с потом организм частично очиститься от остатков алкоголя.

Принять сорбенты: активированный уголь, смекту, полисорб. От других лекарств следует воздержаться в течение минимум двух часов после приема сорбирующих препаратов. Для снятия головной боли нельзя принимать аспирин, так как он может усилить токсикоз.

Выпить желчегонный отвар из пижмы и зверобоя. Напиток позволяет ускорить вывод токсинов. Если в первые дни без алкоголя мучает тошнота и рвота, то следует приготовить чай с мелиссой и лаймом. Однако у алкозависимых людей рвотный рефлекс обычно подавлен.

Пить отвары из сбора трав, отвращающих от алкоголя. Но употреблять такие настои нужно очень осторожно, так как они могут вызвать негативную реакцию организма.

После детоксикации самочувствие человека, бросившего пить, улучшается, а главное, крепнет решимость вернуть свою жизнь. Важно не упустить момент и двигаться дальше.

Фото: Shutterstock Как бросить пить навсегда

С прошлым покончено: как бросить пить навсегда

Алкоголь ударяет в голову, то есть стимулирует нейроны головного мозга вырабатывать эндорфины и дофамин — гормон счастья. Выпивший бокал вина человек получает удовольствие от прилива радости, ощущения легкости, удали и беспечности. В небольших дозах алкоголь не причиняет вреда. Более того, спиртные напитки имеют и полезные свойства. Проблема заключается в том, как перестать злоупотреблять вином или водкой и блокировать зависимость мозга от дофаминовой стимуляции. Чтобы бросить пить навсегда, надо найти способ получать удовольствие от жизни без алкоголя. К тому же дофамин и еще один гормон радости — серотонин — вырабатываются организмом естественным путем, и для этого нужно:

Заниматься спортом, физическим трудом, больше двигаться, совершать длительные прогулки на свежем воздухе, принимать солнечные ванны.

Перейти на здоровую пищу, увеличить в рационе долю белковых продуктов: яиц, молока, рыбы, мяса индейки или курицы, орехов, авокадо, бананов. Сократить потребление сладостей, мучных изделий, жирных и соленых продуктов.

Прекратить общение с людьми, оказывающими давление на психику, провоцирующими алкогольные срывы, скептически настроенных по отношению к бывшим алкоголикам. В первые недели или месяцы трезвой жизни, имеет смысл сменить обстановку: переехать в другой район или даже город, перейти на другое место работы, отправиться в путешествие.

Стать волонтером. Знакомство с активными целеустремленными людьми и добровольная деятельность на пользу обществу отвлекает от мыслей о выпивке, а также побуждает нейроны генерировать гормоны счастья.

Присоединиться к содружеству анонимных алкоголиков. Посещение групповых занятий поможет примириться с самим собой, понять, что многие люди нашли в себе силы преодолеть алкогольную зависимость.

Фото: Shutterstock Как бросить пить бесплатно

Дамское счастье: как бросить пить женщине

Женщины в меньшей степени подвержены алкоголизму, чем мужчины. Однако если они попадают в алкогольную ловушку, то теряют не только красоту, здоровье и молодость, но свою женственность, способность быть матерью. Алкозависимость нередко возникает в результате отношений с пьющим партнером. Стремление спасти любимого, жертвенность оборачивается пристрастием к спиртному. Женщины глубоко переживают неудачи в карьере, личные неурядицы и пытаются развеять тоску за бокалом вина. Постепенно вечерние возлияния в одиночестве или в компании случайных людей приводят к алкоголизму. Представительницам женского пола гораздо труднее признать себя алкозависимыми, чем мужчинам из-за боязни общественного осуждения. Как только женщина поймет, что ей необходимо бросить пить, появится шанс вернутся к нормальной жизни. Для освобождения от алкогольной зависимости следует:

Расстаться с мужем-алкоголиком и его пьющей компанией, разорвать порочную цепь бесконечных выпивок.

Заняться своим здоровьем. Пройти профилактический осмотр в поликлинике, при необходимости приступить к лечению соматических заболеваний.

Привести свою внешность в порядок: изменить прическу, пройти восстановительный курс у косметолога, посетить маникюрный салон, обновить гардероб.

Избавиться от депрессивных мыслей и навязчивых страхов. Стараться быть на виду, чтобы подавить искушение тайком выпить. Переключить свою женскую энергию на тех, кто в этом по-настоящему нуждается: детей, пожилых родственников или соседей.

Реализовать давно задуманные планы. Например, организовать ремонт квартиры или постройку хозблока на даче. Больше общаться с людьми для решения практических вопросов. Осваивать новые навыки, учиться, чтобы тренировать мозг.

Фото: Shutterstock Как бросить пить женщине

Встать с дивана: как бросить пить пиво

К пиву относятся как прохладительному напитку — чему-то вроде лимонада под градусом. И пьют его, даже не задумываясь насколько это опасно. Пиво приобретают целыми упаковками, которые пустеют за пару дней. Пиво пьют, играя в компьютерные игры или сидя на диване перед экраном телевизора. А тем временем пивные дрожжи запускают брожение в желудке, что приводит к атрофии слизистой оболочки, блокировке выделения желудочного сока и формированию пивного живота. С каждой банкой или бутылкой пива усиливается алкогольная зависимость. Чтобы прекратить саморазрушение, придется отказаться от пагубной привычки. Пенный напиток следует заменить фруктовым соком, ягодным морсом, травяным чаем. Подавить тягу к пиву поможет отвар из лаврового листа (один-два листа залить стаканом кипятка). Чтобы избавиться от пивной зависимости, надо изменить стиль жизни: не засиживаться дома, перестать ходить на пивные вечеринки, отказаться от соленой пищи (сушеной рыбы, сухариков, чипсов, луковых колец), найти интересное и активное занятие.

Тест на выносливость: еще один способ бросить пить

Не секрет, что окружающие не склонны верить обещаниям алкоголиков и не без оснований. Нередко алкозависимые искренне желают измениться и бросить пить, но вновь и вновь срываются после нескольких дней воздержания. Отказ от спиртного вызывает стресс у отравленного алкоголем мозга и перегрузку нервной системы. Но есть способ бросить пить, не переживая кризисных моментов. Не нужно загадывать надолго, надо устанавливать временные рамки. Начать с того, чтобы продержаться без алкоголя месяц, затем продлить срок до полугода. И так продолжать до тех пор, пока алкогольная зависимость не отступит — и теперь уже действительно навсегда.

Фото: Shutterstock Способ бросить пить

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