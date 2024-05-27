Уролог перечислил главных врагов мужской потенции Уролог Гадзиян: лишний вес и алкоголь негативно влияют на мужскую потенцию

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Некоторые вредные привычки, в частности курение и алкоголь, негативно влияют на потенцию, написал в своем Telegram-канале хирург-уролог Марк Гадзиян. Он дал 11 советов для поддержания либидо у мужчин.

При регулярном курении будет происходить постоянный спазм периферических сосудов, что окончательно уменьшит артериальный кровоток, отметил специалист. Навредить мужской потенции может как крепкий алкоголь, так и пиво, в котором много фитоэстрагенов, сокращающих количество тестостерона, добавил он.

Избыток веса также губителен для либидо. При талии более 102 см будет наблюдаться значительное снижение уровня тестостерона, обратил внимание Гадзиян.

Из остальных вредных привычек врач выделил малоподвижный образ жизни, большое количество стресса и неправильное питание. В заключении уролог призвал следить за уровнем глюкозы.

Чем она выше, тем ближе ты к сахарному диабету. А это самый главный враг сосудов и эрекции, — констатировал он.

Ранее уролог Александр Дзидзария предупредил, что мужчина вполне может стать отцом, даже если у него отсутствует эрекция или вовсе ампутирован член. Специалист в области мужского здоровья пояснил, что для отцовства важно сохранение органов мошонки.