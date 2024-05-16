Уролог: мужчина может стать отцом даже с ампутированным членом

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Мужчина вполне может стать отцом, даже если у него отсутствует эрекция или вовсе ампутирован член, заявил в беседе с NEWS.ru уролог Александр Дзидзария. Специалист в области мужского здоровья пояснил, что для отцовства важно сохранение органов мошонки. Причем даже с одним здоровым яичком мужчина способен к воспроизведению потомства.

У вас может быть отсутствие эрекции и члена, но при этом вы гипотетически можете иметь детей. Фертильность в нашем случае зависит по большей части от сохранности органов мошонки, — объясняет доктор.

Дзидзария добавляет, что, даже если у мужчины в случае травмы потеряно одно яичко, но другое функционирует, фертильности ничего не угрожает.

Если у пациента есть сохранные тестикулярные ткани и даже если сперма не выходит наружу, мы можем брать биопсию непосредственно из яичек и использовать протоколы искусственного оплодотворения, — пояснил уролог.

Также Дзидзария рассказывал, что раны пениса после удара током очень долго заживают. Чаще всего речь идет о мужчинах, которые помочились на трансформаторные будки. По словам доктора, такие ситуации требуют оперативного вмешательства для восстановления уретры, что приводит к косметическим дефектам.