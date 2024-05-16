Андролог рассказал, как лечат помочившихся на трансформаторную будку мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раны пениса после удара током очень долго заживают, рассказал в беседе с NEWS.ru андролог Александр Дзидзария, обсуждая недавний инцидент на станции «Электроугли» в Подмосковье. 15-летний зацепер получил паховую травму при соприкосновении с токоприемником. По словам доктора, такие ситуации требуют оперативного вмешательства для восстановления уретры, что приводит к косметическим дефектам.

Раны, связанные с тем, что пациент помочился рядом с [трансформаторной] будкой или получил удар током, они очень плохо заживают. Бывают тотальные повреждения мочеиспускательного канала. Конечно, все это чаще всего заканчивается, если травма была серьезная, большими реконструктивными хирургическими операциями с не очень хорошим косметическим эффектом, — рассказал врач.

Инцидент с зацепером на Московской железной дороге произошел 13 мая. 16 мая стало известно, что подростку смогли спасти член, но пришлось ампутировать треть руки.

Также Дзидзария рассказал, что мужчины-велосипедисты часто получают травмы уретры при ударе о раму. При этом, по словам врача, заживают такие травмы очень долго из-за того, что мужчина не может прекратить на время лечения ходить в туалет.