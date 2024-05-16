Зацеперу из Подмосковья спасли половой орган, но ампутировали руку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зацеперу, который получил удар током на станции Электроугли в Подмосковье, спасли обожженный половой орган, но удалили треть руки, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, 15-летний хулиган находится в больнице на аппарате ИВЛ. Врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел 13 мая. Молодой человек задел промежностью токоприемник, когда попытался раскачать конструкцию, и получил сильный удар.

В апреле другой подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили ребенка еще во время движения поезда, но снять полиции его удалось лишь на Московском вокзале в Северной столице. Школьник поведал сотрудникам полиции, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет. За выходку на юношу выписали административный протокол. В центр для содержания малолетних правонарушителей за ним должна была приехать мама. В пути подросток провел четыре часа.

15 мая в подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. Мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался. Он решил пойти в частную клинику. Там ему поставили диагноз «травматическая ампутация головки члена». У хирургов получилось пришить откушенный собакой член, но неизвестно, сохранятся ли репродуктивные функции у пострадавшего.