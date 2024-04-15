Зацепер прокатился на «Сапсане» до Санкт-Петербурга Baza: несовершеннолетний проехал снаружи «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетний подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал Baza. По информации журналистов, поездка заняла у зацепера четыре часа.

Очевидцы заметили нарушителя еще во время движения поезда, однако снять полиции его удалось только на Московском вокзале в Северной столице. Подросток рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет, уточнил канал.

За выходку на юношу выписали административный протокол, добавили в СМИ. Его планируют поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних до приезда мамы, констатировали авторы публикации.

Ранее «Фонтанка» информировала, что девятнадцатилетний зацепер в Санкт-Петербурге попал в больницу после экстремальной поездки на «Сапсане». Он вместе с приятелем запрыгнул на отбывающий поезд на Московском вокзале. Кадры очевидцев появились в Сети. Двое молодых людей спрыгнули на рельсы и залезли в пространство между двумя вагонами. Позже один из них попытался забраться выше и упал на пути. Состояние пострадавшего оценивалось как средней тяжести, констатировали представители СМИ.