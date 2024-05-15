Откусывают лица и половые органы: как собаки травмируют россиян

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В Подмосковье мужчине пришлось пришивать часть пениса в частной клинике из-за инцидента с собакой. Встреча с четырехлапым едва не оставила жителя Королева без полового органа. Об этом и других кровавых инцидентах с собаками читайте в обзоре NEWS.ru.

Откусил кусок члена пьяному задире

В подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. Мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность.

Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался. Он решил пойти в частную клинику. Там ему поставили диагноз травматическая ампутация головки члена. У хирургов получилось пришить откушенный собакой член, но неизвестно, сохранятся ли репродуктивные функции пострадавшего.

Порвал ногу и руку соседке

В Санкт-Петербурге пес бойцовой породы питбуль напал на пенсионерку на лестничной площадке. Инцидент произошел 14 мая в жилом доме на улице Школьной. Около 14:00 на 63-летнюю пенсионерку бросилась собака из соседней квартиры. Женщина получила множественные рваные и укушенные раны правой голени и левой кисти. После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили лечиться домой.

Откусил лицо хозяйке

В городе Темрюке Краснодарского края 29 апреля собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Инцидент произошел, когда школьница кормила двоих домашних псов. Девочка попыталась подвинуть собаку, чтобы насыпать корм и другому псу.

От смерти девочку спас ее парень. Он оттащил собаку и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы истерзано плечо до кости, бедро и подвздошная область — между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокусила обе руки школьнице

В мае в селе Березиково Тогучинского района Новосибирской области пробравшаяся в частный двор собака прокусила обе руки восьмилетней девочке. Ее мама в это время спала. Отбившись от собаки, девочка забежала в дом и в слезах разбудила мать. Та вызвала фельдшера.

Раны зашивать не стали, но дали ребенку направление на прививки от бешенства. После пережитого девочка боится всех собак в округе и плохо спит.

Откусил лицо ребенку, залезшему в будку

В начале весны в Карачаево-Черкесии собака набросилась на мальчика, когда тот полез в будку за мячом. Пес откусил ребенку нос, часть губ и щеки. Восстанавливали лицо мальчика в Краснодаре. Пересаженная с тела кожа прижилась на лице на 75%. Хирургам удалось восстановить ребенку губы, рот, нос и мышцу рта. Врачи провели уникальную операцию, пришив ткани сплошным лоскутом за один раз.

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Чиновник ответит за смерть двух человек от укусов собак

Кировский районный суд Астрахани рассматривает уголовное дело в отношении начальника отдела экологии и озеленения управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации областного центра. Его обвиняют в халатности по отношению к обязанностям по отлову безнадзорных животных. Из-за этого бездомные собаки загрызли насмерть двух местных жителей.

Стая утащила мальчика в кусты

В Чите в Черновском районе стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и сильно покусала. Его друг успел позвать на помощь проходившего мимо мужчину, который и отогнал стаю. Прокурор запросил с администрации Читы 150 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный вред ребенку. Читайте также:

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