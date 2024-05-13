Зацепер-подросток может лишиться полового органа из-за опасных игр На станции Электроугли в Подмосковье зацепер ранил промежность токоприемником

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На Московской железной дороге 15-летний подросток пострадал при попытке проехаться на крыше поезда, сообщает Telegram-канал Baza. Молодой человек задел промежностью токоприемник, когда попытался раскачать конструкцию, и получил сильный удар.

После удара подросток упал на рельсы. Очевидцы подняли его на платформу и вызвали скорую помощь.

В апреле несовершеннолетний подросток проехался снаружи «Сапсана» от Москвы до Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили нарушителя еще во время движения поезда, однако снять полиции его удалось только на Московском вокзале в Северной столице. Подросток рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что он опытный зацепер и занимается этим уже на протяжении трех лет. За выходку на юношу выписали административный протокол. В центр для содержания малолетних правонарушителей за ним должна была приехать мама. В пути подросток провел четыре часа.

До этого 19-летний зацепер в Санкт-Петербурге попал в больницу после экстремальной поездки на «Сапсане». Он вместе с приятелем запрыгнул на отбывающий поезд на Московском вокзале.