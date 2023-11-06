Зацеперы в Петербурге прокатились на «Сапсане» и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятнадцатилетний зацепер в Санкт-Петербурге попал в больницу после экстремальной поездки на «Сапсане», сообщает «Фонтанка». Он вместе с приятелем запрыгнул на отбывающий поезд на Московском вокзале. Кадры очевидцев появились в Сети.

На кадрах видно, как на платформе появляются двое бегущих молодых людей. Под ободряющие крики «давай» они спрыгивают на рельсы и запрыгивают в пространство между двумя вагонами. Позже один из них попытался забраться выше и упал на пути.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Его подтвердили в управлении полиции на транспорте по Северо-Западу. По данным полиции, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

В сентябре на железнодорожной платформе Никольская Московской области погиб 13-летний зацепер. Его тело нашли 26 сентября на крыше электропоезда Купавна — Москва с признаками электротравмы. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичная ситуация произошла в июне. В Подмосковье на крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления также обнаружили тело зацепера. На время работы экстренных служб часть поездов была отменена, некоторые электрички ходили по укороченному маршруту.