Звездный уролог объяснил, чем велосипеды опасны для мужчин Уролог Дзидзария: мужчины-велосипедисты часто травмируют уретру при ударе о раму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Резкий удар паховой областью о раму велосипеда часто сопровождается травмой уретры, заявил в беседе с NEWS.ru уролог Александр Дзидзария. По его словам, в московской агломерации андрологи часто сталкиваются именно с такой бытовой травмой мужского полового органа.

Частая травма, которую мы видим, — падение на раму от велосипеда. Человек травмирует мочеиспускательный канал. Это очень частая травма при грубом падении. Иногда это требует хирургического вмешательства, потому что может произойти разрыв мочеиспускательного канала, — говорит Дзидзария.

При этом, по словам врача, заживают такие травмы очень долго из-за того, что мужчина не может прекратить на время лечения ходить в туалет.

Ранее в подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. Мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался. Он решил пойти в частную клинику. Там врачи смогли восстановить мужчине орган.