Долой никотиновую «тиранию»: как бросить курить

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Как бросить курить

Если вы понимаете, что курение в буквальном смысле отравляет вам жизнь, то вы уже на пути к полному отказу от этой вредной привычки. Нужно набраться решимости и отказаться от сигарет как можно скорее, пока содержащийся в табаке никотин — токсичный алкалоид — не разрушил весь организм.

Перезагружаем мозг: легкий и приятный способ бросить курить

Самый легкий способ бросить курить, причем совершенно бесплатно, — это подумать о своем здоровье. Под воздействием никотина в мозгу человека вырабатывается дофамин, один из гормонов счастья, который поднимает настроение, придает решимости и бодрит. Как только содержание вещества в крови человека снижается, он чувствует дискомфорт, становится раздражительным, подавленным и нервным. Чтобы бросить курить, нужно заменить никотин другими нейромедиаторами, к которым относится серотонин. Никакие специальные лекарства не нужны. Чтобы повысить уровень дофамина и серотонина в организме, нужно:

Чаще бывать на улице, особенно в солнечные дни. Витамин D влияет на определенные гены и способствует выработке гормонов счастья.

Заниматься любой физической деятельностью на свежем воздухе (прогулки, спортивные игры, работа в саду).

Перейти на здоровое питание. В рацион следует включить следующие продукты: яйца, молоко, сыр, рыбу, мясо индейки и курицы, печень, орехи, авокадо, бананы. Помимо этого, стоит сократить употребление сладкой и жирной пищи.

Начать заниматься спортом: делать зарядку утром, в течение дня стараться выполнять простые упражнения: приседания, отжимания, наклоны. В выходные дни найдите время для пробежки.

Слушать хорошую музыку и побольше петь.

Чтобы бросить курить, нужно изменить образ жизни, даже в мелочах. Вместо бутерброда с колбасой возьмите на работу сэндвич с отварной курицей, огурцом, салатом и ржаным хлебом с отрубями, семечками подсолнечника и льна. Можно выйти пораньше из дома и добраться до метро пешком, а не на общественном транспорте. После ужина прогуляйтесь по ближайшему парку, а не сидите дома перед компьютером или телевизором.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Легкий способ бросить курить

Но этого недостаточно, чтобы побороть пагубную привычку. Многие люди не испытывают эйфории при курении и мечтают бросить, но продолжают тянуться за сигаретой, чтобы подавить стресс, снять напряжение или усталость, притупить чувство голода. Мозг подстрекает взять пачку сигарет в любой ситуации. Чтобы бросить курить бесплатно и без помощи специалистов, нужно проанализировать свое поведение и подумать, как заставить организм работать иначе. Ниже приведем несколько вариантов, что нужно делать:

Создавать условия, при которых курение недопустимо. В самолете даже заядлые курильщики воздерживаются от сигарет. Чаще ходите в музеи, в театры, на концерты, ведь там тоже нельзя курить.

Пересмотреть рабочий график. Постарайтесь оптимизировать свою профессиональную деятельность, задействуйте инструменты тайм-менеджмента. Курение может отнимать много времени, которое лучше потратить на полноценный отдых и восстановление сил.

Привести нервную систему в порядок, например, прекратить общаться с токсичными людьми и не вспоминать негативные моменты из прошлого. Отвары из мяты, валерианы, пустырника, липового цвета помогут снять напряжение. Стоит попробовать психологические практики: медитацию и ведение дневника, а также пойти на занятия по йоге.

Строить внутренние барьеры. В первые недели отказа от курения возможны срывы. Чтобы снять абстинентный синдром, человек покупает пачку сигарет и снова закуривает. В такие моменты нужно сохранять спокойствие и не опускать руки. Выкурив одну-две сигареты, выкиньте пачку в мусорный бак. Как только вновь появятся мысли о покупке сигарет, просто пообещайте себе, что это случится через час, завтра или на следующей неделе.

Вызываем подкрепление: дополнительные способы бросить курить

Каждый решает сам, как бросать курить — резко или постепенно. Даже одна сигарета в день продолжит вредить здоровью человека и помешает избавиться от зависимости. Если вы всегда носите с собой пачку, отказаться от вредной привычки будет почти невозможно. Иногда лучше одновременно выбросить оставшиеся сигареты, избавиться от зажигалок и спичечных коробков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как бросить курить бесплатно

Чтобы смягчить дискомфорт, вызванный отказом от никотина, можно использовать фармацевтические средства, снижающие тягу к курению: жевательные конфеты, пластырь, таблетки, спрей. В таких препаратах содержится или никотин, или менее токсичные вещества со схожим механизмом воздействия. Человек перестает курить, а в его организм больше не поступают микродозы синильной кислоты, кадмия, анилина, формальдегида, а также токсичные смолы.

Взять сигарету и зажигалку в руки — это настоящий ритуал для курильщика. Если убрать его из жизни, будет проще перенести отказ от вредной привычки. Не стоит заменять обычные сигареты на электронные, они тоже негативно влияют на организм.

Через пару недель после отказа от курения ваше самочувствие улучшится. Если вы все еще будете страдать от бессонницы, головной боли, дисфункции кишечника и кашля, то следует обратиться к врачам.

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