Аллергия на тополиный пух: мифы и реальность

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Сколько длится аллергия на тополиный пух

Ежегодно с середины мая к врачам-аллергологам обращаются люди с жалобой «на аллергию на тополиный пух», хотя научно доказано, что семена этого дерева не провоцируют данное заболевание. Организм реагирует на частицы другой пыльцы, которая просто прикрепилась к пуху. В этом материале мы окончательно разберемся, может ли быть аллергия на тополиный пух, как лечить симптомы поллиноза и какие средства профилактики помогут его предотвратить.

Почему аллергия на тополиный пух так распространена

В период существования Советского Союза и некоторое время после тополя высаживали в городах повсеместно: дерево неприхотливо, быстро растет и хорошо очищает воздух. Но тогда аллергия не была настолько массовым заболеванием, поэтому проблема пуха была второстепенной. На сегодняшний день поллинозом (сезонной аллергией на пыльцу) страдает около 30% населения крупных городов.

Сейчас при озеленении используют другие виды деревьев, но аллергия может проявляться на любые из них. Чаще всего симптомы поллиноза вызывают: береза, ольха, лещина, сосна и другие хвойные, а также злаковые растения. Пушинка тополя собирает на себя все, что витает в воздухе, и переносит на большие расстояния. Так пыльца попадает на одежду, кожу и залетает в окна квартир и офисов даже на верхних этажах. А люди диагностируют у себя проявление аллергии «на тополиный пух».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Аллергия на тополиный пух

Аллергия на тополиный пух: симптомы и лечение

Лечение симптомов аллергии на тополиный пух должно проходить комплексно и под наблюдением врача. Это заболевание часто не принимают всерьез, а зря: в запущенных случаях оно может привести к отеку легких, анафилактическому шоку и даже летальному исходу.

Чаще всего клиническая картина поллиноза включает:

частое чиханье и зуд в носу,

отечность слизистых глаз и носоглотки,

повышенную слезоточивость,

заложенность ушей,

насморк, который не купируется простыми средствами,

покраснение носа и век,

затруднение дыхания,

головные боли,

болезненную реакцию на свет.

Терапия назначается исходя из того, как проявляется аллергия на тополиный пух. Это могут быть:

спреи для носа от аллергического насморка,

капли для глаз против аллергического конъюнктивита,

антигистаминные препараты в виде таблеток или инъекций,

гормональные препараты в тяжелых случаях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как проявляется аллергия на тополиный пух

Что пить при аллергии на тополиный пух

Поллиноз, как и любая аллергия, лечится антигистаминными препаратами. Их можно использовать только после консультации с врачом.

Если антигистаминные препараты не работают или плохо принимаются организмом, врач может предложить пройти аллерген-специфическую иммунотерапию. Это длительное лечение, которое направлено на то, чтобы организм перестал реагировать на аллерген. Проводится оно только зимой, когда нет обострения. Компонент пыльцы в микродозах вводится пациенту, чтобы вызвать привыкание. Подходит такой метод не всем, о его целесообразности может сказать только врач после анализов и аллергопроб.

Чтобы не запустить болезнь или не дать ей развиться, очень важна профилактика. Вот несколько простых правил:

Старайтесь как можно меньше находиться на улице, особенно в ветреную погоду.

Если выйти все же необходимо, купите специальный респиратор и очки.

По приходе домой тут же снимите верхнюю одежду и отправьте в стирку. Помойте обувь, в том числе подошву.

Ополосните водой все открытые части тела, а лучше примите душ. Нос и глаза промойте специальным средством.

Не открывайте окна, даже если живете на верхних этажах. Пыльца очень летучая.

Если необходимо проветривание, смочите водой из пульверизатора москитные сетки.

Используйте увлажнители воздуха, можно даже поставить их на подоконники. Мокрая пыльца быстрее осядет на пол.

Ежедневно делайте влажную уборку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что пить при аллергии на тополиный пух

Сколько длится аллергия на тополиный пух

Признаки аллергии на тополиный пух у взрослых продолжаются ровно столько, сколько цветет аллерген. Бывает и так, что аллергия у человека есть не на один вид пыльцы, а на несколько. Тогда период поллиноза может растянуться на весь летний период. Наиболее аллергенные растения цветут:

береза, ольха — с конца апреля по конец мая,

сосна, ель, пихта — с середины мая до середины июня,

злаковые травы — с конца мая по конец июля,

сорные травы (полынь, лебеда) — с конца июля по октябрь.

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