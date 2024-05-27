Ежегодно с середины мая к врачам-аллергологам обращаются люди с жалобой «на аллергию на тополиный пух», хотя научно доказано, что семена этого дерева не провоцируют данное заболевание. Организм реагирует на частицы другой пыльцы, которая просто прикрепилась к пуху. В этом материале мы окончательно разберемся, может ли быть аллергия на тополиный пух, как лечить симптомы поллиноза и какие средства профилактики помогут его предотвратить.
Почему аллергия на тополиный пух так распространена
В период существования Советского Союза и некоторое время после тополя высаживали в городах повсеместно: дерево неприхотливо, быстро растет и хорошо очищает воздух. Но тогда аллергия не была настолько массовым заболеванием, поэтому проблема пуха была второстепенной. На сегодняшний день поллинозом (сезонной аллергией на пыльцу) страдает около 30% населения крупных городов.
Сейчас при озеленении используют другие виды деревьев, но аллергия может проявляться на любые из них. Чаще всего симптомы поллиноза вызывают: береза, ольха, лещина, сосна и другие хвойные, а также злаковые растения. Пушинка тополя собирает на себя все, что витает в воздухе, и переносит на большие расстояния. Так пыльца попадает на одежду, кожу и залетает в окна квартир и офисов даже на верхних этажах. А люди диагностируют у себя проявление аллергии «на тополиный пух».
Аллергия на тополиный пух: симптомы и лечение
Лечение симптомов аллергии на тополиный пух должно проходить комплексно и под наблюдением врача. Это заболевание часто не принимают всерьез, а зря: в запущенных случаях оно может привести к отеку легких, анафилактическому шоку и даже летальному исходу.
Чаще всего клиническая картина поллиноза включает:
- частое чиханье и зуд в носу,
- отечность слизистых глаз и носоглотки,
- повышенную слезоточивость,
- заложенность ушей,
- насморк, который не купируется простыми средствами,
- покраснение носа и век,
- затруднение дыхания,
- головные боли,
- болезненную реакцию на свет.
Терапия назначается исходя из того, как проявляется аллергия на тополиный пух. Это могут быть:
- спреи для носа от аллергического насморка,
- капли для глаз против аллергического конъюнктивита,
- антигистаминные препараты в виде таблеток или инъекций,
- гормональные препараты в тяжелых случаях.
Что пить при аллергии на тополиный пух
Поллиноз, как и любая аллергия, лечится антигистаминными препаратами. Их можно использовать только после консультации с врачом.
Если антигистаминные препараты не работают или плохо принимаются организмом, врач может предложить пройти аллерген-специфическую иммунотерапию. Это длительное лечение, которое направлено на то, чтобы организм перестал реагировать на аллерген. Проводится оно только зимой, когда нет обострения. Компонент пыльцы в микродозах вводится пациенту, чтобы вызвать привыкание. Подходит такой метод не всем, о его целесообразности может сказать только врач после анализов и аллергопроб.
Чтобы не запустить болезнь или не дать ей развиться, очень важна профилактика. Вот несколько простых правил:
- Старайтесь как можно меньше находиться на улице, особенно в ветреную погоду.
- Если выйти все же необходимо, купите специальный респиратор и очки.
- По приходе домой тут же снимите верхнюю одежду и отправьте в стирку. Помойте обувь, в том числе подошву.
- Ополосните водой все открытые части тела, а лучше примите душ. Нос и глаза промойте специальным средством.
- Не открывайте окна, даже если живете на верхних этажах. Пыльца очень летучая.
- Если необходимо проветривание, смочите водой из пульверизатора москитные сетки.
- Используйте увлажнители воздуха, можно даже поставить их на подоконники. Мокрая пыльца быстрее осядет на пол.
- Ежедневно делайте влажную уборку.
Сколько длится аллергия на тополиный пух
Признаки аллергии на тополиный пух у взрослых продолжаются ровно столько, сколько цветет аллерген. Бывает и так, что аллергия у человека есть не на один вид пыльцы, а на несколько. Тогда период поллиноза может растянуться на весь летний период. Наиболее аллергенные растения цветут:
- береза, ольха — с конца апреля по конец мая,
- сосна, ель, пихта — с середины мая до середины июня,
- злаковые травы — с конца мая по конец июля,
- сорные травы (полынь, лебеда) — с конца июля по октябрь.
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