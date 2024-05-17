Малышева раскрыла самый эффективный способ пережить стресс Малышева: самым эффективным способом пережить стресс является физкультура

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Стресс является неотъемлемой и важной частью жизни, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это важное состояние организма, которое поможет эффективно пережить только физическая нагрузка.

Жизни без стресса нет. Любой психолог или любой другой человек, который скажет, что стресса надо избегать, просто безграмотный до бесконечности. Стресс — это исконная реакция организма, которая делает нас сильнее, — объяснила Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что стресс — это состояние, данное человеку природой, чтобы он мог хорошо и качественно выживать в предоставленных условиях. Так, стресс-реакция характеризуется перераспределением крови в пользу сердца, мозга и мышц, указала Малышева.

Поэтому у нас повышается артериальное давление, выбрасывается сахар в кровь, потому что мышцы едят сахар, блокируются воспаления, подавляется иммунитет, снижается ощущение боли, повышается тромбообразование, чтобы организм мог быстро заживлять раны и не терять кровь. Весь конгломерат реакций происходит, это замечательно, — уточнила она.

Однако, продолжил кардиолог Герман Гандельман, если в стрессовой ситуации человек не двигается физически, то все эти реакции организма могут вызвать серьезные заболевания, например рак, инсульт, сахарный диабет или язву. Поэтому самым эффективным способом пережить стресс является физическая активность, отметил офтальмолог Михаил Коновалов.

Во время движения человек в первую очередь сжигает сахар, расширяются сосуды и снижается артериальное давление, улучшается кровоток. В результате снижается шанс развития недугов, сказал Гандельман.

Малышева резюмировала, что физическую нагрузку нужно совершить в течение 10–15 минут сразу после пережитого стресса. Кроме того, непосредственно в момент стресса поможет медленное дыхание с задержкой на вдохе. Врач также предостерегла не «заедать» стресс, а заменить еду на воду, которую нужно выпить небольшими глотками.

Ранее врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что сыры, сухофрукты, бобовые, черный шоколад содержат триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в так называемый гормон счастья серотонин. Он позволяет снижать уровень стресса в организме человека.

Также, по словам медика, при нервном напряжении стоит обратить внимание на ягоды и фрукты. В рацион стоит включить цитрусовые и пить чай с мятой для понижения уровня кортизола. Кроме того, антистресс-эффектом обладают бурый рис, бобовые и шпинат благодаря содержанию большого количества магния.