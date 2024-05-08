Россиянам дали советы, как предотвратить похмелье Врач Шарапова: предотвратить похмелье помогут кефир или тан

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Чтобы предотвратить возникновение похмелья, перед сном рекомендуется выпить кефир или тан, посоветовала врач Ольга Шарапова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что также помогут продукты, богатые витаминами С и группы В, калием, магнием и цинком. Например, подойдут бананы, абрикосы или авокадо.

Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса, — пояснила врач.

Кроме того, снизить вероятность похмелья помогут закуски. Важно не злоупотреблять алкоголем, пить медленно, отказаться от коктейлей и не пить за один вечер различные виды спиртных напитков. Шарапова предупредила, что риски появления похмелья увеличиваются при употреблении крепкого алкоголя. Такое спиртное сильнее нагружает печень и провоцирует обезвоживание.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что злоупотребляющие алкоголем уже через месяц трезвой жизни перестанут страдать отеками, а риски инфекций сведутся к минимуму. Кроме того, люди, отказавшиеся от спиртного, реже сталкиваются с головными болями.