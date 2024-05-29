«Раковый ядреный коктейль»: стало известно, где в РФ лучше не ловить рыбу Терапевт Сапрыкин: в городских прудах обитает рыба с канцерогенами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыбу, выловленную в городских водоемах, категорически нельзя употреблять в пищу, рассказал NEWS.ru профессор факультета естественных наук Государственного университета просвещения, терапевт Владимир Сапрыкин. Эксперт отметил, что в пруды и реки могут попасть сточные воды или их испарения, содержащие, в том числе, канцерогены. Собеседник подчеркнул, что организм рыбы склонен накапливать вредные вещества, превращаясь в «раковый ядреный коктейль».

Любой город, особенно большой — это серьезный источник экологических загрязнений. От паров бензиновых выхлопов, сточных вод и их испарений, до грязной дождевой воды и грунтовых вод. Все тяжелые металлы, канцерогены и прочий яд через водоросли попадают в организм рыб, становясь «ядреным раковым коктейлем», — добавил Сапрыкин.

По его словам, токсичные вещества, включая формальдегиды, фенолы, тяжелые металлы, разрушают печень, провоцируя цирроз, а в ряде случаев — некроз. Медик напомнил, что канцерогены накапливаются в организме человека годами, провоцируя аллергии и патологии ЖКТ.

Иногда люди годами едят рыбу, добытую в городских водоемах, считая, что это безопасно. И годами канцерогены накапливаются тканях, вызывая аллергии, различные патологии ЖКТ, рак. Особенно тяжело канцерогены действуют на репродуктивную систему мужчин, из-за чего дети могут родиться с тяжелыми патологиями, — подытожил Сапрыкин.

Ранее биолог Юрий Мануков заявил, что купание в водоемах, где есть карпы, может быть опасным для человека. По его словам, представители семейства карповых часто бывают заражены плоским червем из класса сосальщиков, вызывающим описторхоз.