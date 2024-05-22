Цены на пиво продолжают расти: сколько оно будет стоить к летней жаре

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В середине февраля у российских пивоваров появилось сразу две проблемы. Часть производителей публично заявили об отказах торговых сетей принимать пиво в кегах. В то же самое время Владимир Путин подписал указ о праве регионов ограничивать так называемые наливайки — магазины разливного пива. Поднялись ли из-за этого цены на пиво и что будет с ними к наступлению летней жары, расскажет NEWS.ru.

На что жаловались пивовары

Как в середине февраля выяснил РБК, ряд пивных производителей еще в январе на заседании рабочей группы при Росалкогольтабакконтроле сообщили о проблемах с продажами разливного в торговых сетях. Они, в частности, указывали на то, что маркировка «Честный знак», необходимая сегодня, портится не только зимой из-за морозов, но и при любой погоде: грузчики катят неподъемные кеги по земле и тем самым повреждают знаки качества.

Вторая проблема возникла после того, как с 15 января 2024 года для магазинов вступило в силу требование об обязательной передаче сведений о подключении кегов к оборудованию для розлива. Несколько пивоваров на все том же мероприятии жаловались, что розница оказалась не готова к новым правилам. Ведь их кассовое программное обеспечение не было адаптировано под норму о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции.

По словам отдельных представителей отрасли, если общепит еще как-то выполняет многочисленные требования на свой страх и риск, то магазины начали отказываться от реализации разливного пива. Между тем из всего объема его продаж в России 10–15% приходится на пиво в кегах, говорят некоторые производители.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ограничили «наливайки» в жилых домах

Также в середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах — попросту говоря, «наливаек». Закон вступил в силу 1 апреля и дал властям областей, краев, республик, автономных округов и городов федерального значения право устанавливать свои требования к розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, а также медовухи в заведениях общепита. То есть в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Это, как указывали законодатели, было связано с жалобами жителей различных районов на шум и грязь, которые создавали посетители таких заведений.

В том числе власти регионов теперь могут утверждать и время работы данных точек (за исключением ресторанов) в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, закон запрещает производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов, а также не позволяет производить пивные напитки «из закупленного пива».

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Как эти меры повлияли на рынок пива и цены

Как заявил NEWS.ru председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, прямой зависимости между этими мерами и ростом стоимости пива не просматривается. Да, указанные выше ограничения могут создавать проблемы для точек его продажи. Или, например, для отдельных производителей, у которых доля кегового пива была высокой и теперь сократилась.

«Цена на пиво менялась в связи с очень существенной инфляцией, если мы говорим о сырье для его производства, материалах, упаковке, логистике, рабочей силе и энергоресурсах для производства. Если сравнивать ситуацию с той, что была год назад, то цены на массовый сегмент пива выросли на 8–10%», — отметил Бриман, добавив, что в последние три-четыре месяца рост цен составил 5–6%. При этом зарубежное пиво, говорит представитель отрасли, дорожает еще сильнее.

Что будет с ценами на пиво во время летней жары

Как заявил недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, холодного лета России ждать не стоит. Температура будет либо около, либо выше нормы, отмечал специалист, уточняя, впрочем, что более конкретные прогнозы делать пока рано. Между тем в нашей стране неоднократно фиксировалось повышение цен на пиво в жаркую погоду.

Даниил Бриман отвечает на это лаконично: спрос определяет предложение. И отмечает, что регулятором цены являются не пивные компании, а продавцы — магазины и заведения общепита. «Если они увидят возможность повысить цены, то воспользуются ей. Но всплеска цен ждать не стоит, так как розничный рынок продаж пива очень конкурентный. Если кто-то повысит цены, потребителю достаточно будет пройти 30 метров до следующей торговой точки», — говорит участник рынка.

В то же время он допускает, что на летних террасах, в зонах отдыха и на курортах пиво летом может подорожать на несколько процентов у отдельных продавцов. Впрочем, они тоже ограничены конкуренцией, добавляет он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как продают и пьют пиво в России

В пресс-службе другого пивоваренного объединения — Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) — NEWS.ru предоставили полные данные по 2023 году. Так, за тот год продажи пива выросли на 2,1% по сравнению с 2022 годом и составили 7 млрд 696 млн литров. При этом средняя потребительская цена пивоваренной продукции в декабре 2023 года, отметили в Ассоциации со ссылкой на Росстат, выросла всего на 0,9% по сравнению с декабрем предыдущего года (что заметно отличается от темпов, которые называют в Союзе пивоваров. — NEWS.ru). И это при том, что в АПП в декабре признавали рост цен на сырье и упаковку на 30% и повышение общей стоимости производства пивоваренной продукции на 17% в последние несколько лет. Пивовары прикладывают максимум усилий для сохранения доступности напитка, говорят в объединении.

В то же время, несмотря на рост продаж, в Ассоциации отмечают, что в общей структуре потребления алкоголя пивоваренная продукция в прошлом году заняла 38,1%. Таким образом, за год ее доля сократилась почти на 0,5 процентного пункта. А вот потребление винодельческой продукции и крепкого алкоголя растет. И это противоречит стратегии по деалкоголизации населения, сетуют пивовары.

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