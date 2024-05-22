В России одобрили закон о торговле алкоголем в летних кафе Совфед одобрил закон о разрешении на торговлю алкоголем на летних верандах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы Совета Федерации России в ходе пленарного заседания приняли решение одобрить закон, который разрешает торговлю алкогольными напитками в летних (сезонных) кафе, трансляцию обсуждения вела пресс-служба СФ. Норма будет распространяться на веранды, помосты и дворики, являющиеся неотъемлемой частью заведения.

Отмечается, что сезонные залы обслуживания посетителей должны примыкать к заведению или находиться на территории, примыкающей к стационарному кафе или ресторану. Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2024 года.

Кроме того, законом предусматривается, что до 1 января 2026 года некоторые требования при розничной продаже алкоголя, а также в заведениях общественного питания, не будут применяться на территориях Донбасса и Новороссии. Ряд требований не будет действовать в отношении юрлиц, ведущих такую деятельность, а также индивидуальных предпринимателей, продающих пиво и другие слабоалкогольные напитки в этих регионах.

Ранее закон о разрешении продажи алкогольных напитков на летних верандах в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума. Также до 1 марта 2025 года законом продлевается срок использования товарно-транспортной накладной в качестве сопроводительного документа, удостоверяющего легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.