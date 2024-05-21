Принят новый закон о торговле алкоголем в летних кафе Госдума приняла закон о разрешении торговли алкоголем на летних верандах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон о разрешении продажи алкогольных напитков на летних верандах в третьем и окончательном чтении, пишет ТАСС. Согласно закону, теперь разрешена продажа спиртного в сезонных залах, примыкающих к стационарным кафе и ресторанам.

В документе говорится, что сезонные залы — это сооружения, которые прилегают к стационарному объекту общепита. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Также до 1 марта 2025 года законом продлевается срок использования товарно-транспортной накладной в качестве сопроводительного документа, удостоверяющего легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 2026 года планируется период замены товарно-транспортной накладной на электронные документы.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что необходимо запретить ставить алкоголь в открытом доступе вблизи касс. Депутат отметил, что в России уже действует подобный запрет на продажу табачной продукции. Нилов уточнил, что, если запрет будет принят, следует установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.