В Госдуме предложили запретить ставить алкоголь вблизи касс Депутат Нилов: спиртное не должно находиться в открытом доступе возле касс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо запретить ставить алкоголь в открытом доступе вблизи касс, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат отметил, что в России уже действует подобный запрет на продажу табачной продукции.

Ранее мы уже выступали с подобной инициативой, и сейчас, как вы знаете, введен запрет на торговлю сигаретами в открытом доступе. То есть сегодня сигареты в открытом доступе у кассы вы не увидите. То же мы предлагаем и для алкоголя. Отмечу, что это лишь одна из многих инициатив ЛДПР по борьбе с алкоголизацией, — пояснил парламентарий.

Нилов уточнил, что, если запрет будет принят, следует установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических. По словам депутата, размещение алкоголя возле касс является провокатором на излишнее употребление для покупателей, которые пришли за другими товарами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий спектр полномочий региональных властей для борьбы с «наливайками». Закон наделяет региональные власти правом вводить ограничения на торговлю алкоголем в точках общепита в многоквартирных домах.