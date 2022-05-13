В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето Вильфанд: температура воздуха летом будет около и выше нормы

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Лето 2022 года в России не будет холодным. Такой прогноз делают метеорологи При этом погода в Центральном и Приволжском федеральных округах будет прохладнее, чем в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными, — рассказал он.

По информации Гидрометцентра, в июне среднем есячная температура выше нормы предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа. почти на всей территории Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Ниже показателей июня 2021 года температура ожидается на западе Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа и Якутии.

Более холодный, чем годом ранее, июль, согласно прогнозам, ожидается на западе Северо-Западного округа, в Центральном округа, на севере Южного округа и на большей части Приволжского округа.

Температура выше среднего в августе ожидается на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибирского округа, в Бурятии и Забайкальском крае. Более холодная погода, предположительно, установится на востоке Центрального и Южного округов, в Приволжском округе и на юге Уральского округа.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о сложной погоде в ряде регионов России. По его словам, 13 мая в Архангельской, Вологодской, Ивановской и Ростовской областях ожидаются сильные дожди, а в Омской, Томской и Белгородской областях складывается серьёзная пожароопасная ситуация.