Россиянин выпил три литра пива и ртуть из градусника В Подмосковье мужчина попал в больницу после употребления ртути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

43-летний житель городского округа Щелково выпил пива и откусил часть ртутного градусника, его госпитализировали, сообщает MK.RU. Медики доставили пациента в больницу, где оказали ему необходимую помощь.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 мая. После ужина разнорабочий из поселка Монино выпил три литра пива и засунул градусник в рот, откусив кончик и проглотив немного жидкого металла. После этого россиянин рассказал матери о произошедшем, женщина вызвала скорую помощь. Пациенту сделали промывание желудка в квартире, а затем его госпитализировали. Он не смог объяснить причины своего поступка.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что ртуть из разбитого градусника является опасной для здоровья человека, ее необходимо как можно быстрее собрать в банку с водой. В ведомстве уточнили, что первым делом нужно закрыть дверь в помещение, где разбился термометр.

В декабре прошлого года на хуторе Шуруповском Волгоградской области двухлетний ребенок во время измерения температуры тела раскусил градусник. Мальчика госпитализировали во Фроловскую районную больницу с диагнозом «отравление парами ртути» в состоянии средней тяжести. Врачи спасли юного пациента.