«За прогресс и отмену Fan ID»: анонсирована программа Партии любителей пива Политолог Калачев: Партия любителей пива выступает за прогресс и отмену Fan ID

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Константин Калачев

Партия любителей пива выступает за прогресс, разрешение напитка на стадионе и отмену Fan ID, заявил NEWS.ru политолог, экс-генеральный секретарь партии Константин Калачев. По его словам, он намеревается возродить ее на основе старой программы в новой редакции.

Понятно, что будет отражена тема пива, а это не только напиток. Мы за прогресс, открытость, свободу самореализации, оптимальные условия для развития российского бизнеса, — сказал Калачев.

По его словам, он сторонник возвращения иностранных пивных компаний в Россию, что создало бы конкуренцию на внутреннем рынке, от которой бы выиграл потребитель. Пиво, считает он, интегральный показатель свободы, культуры и комфорта, а пивная культура — часть общей культуры, в том числе политической.

Мы за то, чтобы у всех было что выпить и чем закусить, чтобы была широкая сеть народных пивных, где люди могут проводить время. Можно вспомнить британскую пабную культуру. Я думаю, что такой проект, расширяющий границы свободы, имеет право на жизнь, — говорит он.

Ранее Калачев рассказал, что намерен возродить «Партии любителей пива». По его словам, сегодня 9% россиян готовы проголосовать за данную фракцию. Политолог добавил, что партия «со всеми параллельна и никому не перпендикулярна».