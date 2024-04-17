«Пиво объединяет»: экс-генсек ПЛП оценил шансы на возрождение партии Экс-генсек ПЛП Калачев: будем делать все возможное для регистрации партии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог и бывший генеральный секретарь «Партии любителей пива» Константин Калачев намерен возродить организацию, об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. По словам Калачева, согласно результатам исследования компании Russian Fields, сегодня 9% жителей России готовы проголосовать за данную фракцию.

Я бывший генеральный секретарь партии и собираюсь ее возрождать. Не стал бы браться за это дело, если бы оно было заведомо безнадежным. Более того, мы заказали исследование компании Russian Fields, где было показано, что 9% россиян готовы проголосовать за «Партию любителей пива», — заявил он.

Калачев уверен, что в России есть запрос на новое, многие опрошенные считают необходимым иметь альтернативную остальным партию, представляющую их интересы. Он подчеркнул, что желающих поддержать фракцию хватает. Политолог напомнил, что впервые ПЛП зарегистрировалась еще в 1994 году.

Пиво объединяет. Пиво — это символ единства, добра и согласия, сила нормальный жизни, сила свободы. Пивные страны, такие как Германия, Ирландия, Чехия, Британия процветают, — уверен Калачев.

Он добавил, что «Партия любителей пива» готова пройти весь путь для возрождения. По словам Калачева, фракция «со всеми параллельна и никому не перпендикулярна». При этом ее будущее во многом зависит от отношения администрации президента. Если же партии откажут, то она примет это как данность.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что организация «Мы есть русские» была создана в ответ на «оголтелую русофобию». По его словам, она будет открыта к сотрудничеству как с органами власти, так и с гражданскими активистами.