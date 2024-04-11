Миронов раскрыл принцип работы новой организации «Мы есть русские» Миронов: организация «Мы есть русские» будет сотрудничать со «здоровыми» силами

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Сергей Миронов

Организация «Мы есть русские», созданная в ответ на «оголтелую русофобию» ряда стран, будет открыта к сотрудничеству как с органами власти, так и с гражданскими активистами и со всеми «здоровыми» общественными, политическими силами, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Проект будет развиваться при поддержке партии и личном участии в нем Миронова, передает корреспондент NEWS.ru.

Наша общественная организация будет открыта к сотрудничеству и с органами власти, и с гражданскими активистами, и со всеми «здоровыми» общественными, политическими силами, которые разделяют нашу позицию, задачи и цели, — сказал Миронов.

По его словам, организация будет играть заметную роль в информационном противодействии русофобской пропаганде. Также она поспособствует практической и правовой поддержке россиян за рубежом, а также тех, кто сталкивается с ограничениями прав. Кроме того, деятельность организации распространится на гуманитарную поддержку в области СВО и новых территорий, отметил политический деятель.

На конференции 11 апреля будет утверждено новое руководство и структура организации, будет принят меморандум, содержащий ее основные задачи и цели, добавил Миронов. Возглавит организацию соратница Миронова Светлана Кузнецова, являющаяся одной из ведущих экспертов в России по межкультурным коммуникациям, она держит активную связь с соотечественниками за рубежом и имеет опыт в вопросах молодежной и межнациональной политики.

Миронов ранее сообщал, что начало этой организации было положено еще после воссоединения Крыма с Россией. По словам политика, из-за этого коллективный Запад начал методично вычеркивать РФ из истории, уничтожать культуру, в связи с чем главной целью организации должна стать борьба с русофобией.