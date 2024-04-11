Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объявил о создании нового общественного движения «Мы есть русские». На первой учредительной конференции он отметил, что начало было положено еще после присоединения Крыма к РФ. По словам политика, из-за этого коллективный Запад начал методично вычеркивать Россию из истории, уничтожать культуру, поэтому главной целью организации станет борьба с русофобией, передает корреспондент NEWS.ru.
Инициаторы организации «Мы есть русские» <...> готовы гордо заявить всему миру: «Мы есть русские, наш Русский мир безграничен, нашу любовь к России, к нашему языку, культуре, истории никто и никогда не отменит». Как председатель парламентской партии полностью поддерживаю эту общественную инициативу, — заявил Миронов.
Политик напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что русский — это больше чем национальность. В связи с этим Миронов добавил, что инициаторы создания движения — это граждане РФ различной этнической принадлежности. Все они являются русскими по духу и в условиях антироссийской истерии чувствуют необходимость сплотиться.
Мы были, мы будем и мы есть русские. России быть, и России быть великой, — констатировал глава СРЗП.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории государства. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни.