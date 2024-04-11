«Мы есть русские»: Миронов объяснил цели создания нового движения Миронов: основной целью движения «Мы есть русские» станет борьба с русофобией

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Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объявил о создании нового общественного движения «Мы есть русские». На первой учредительной конференции он отметил, что начало было положено еще после присоединения Крыма к РФ. По словам политика, из-за этого коллективный Запад начал методично вычеркивать Россию из истории, уничтожать культуру, поэтому главной целью организации станет борьба с русофобией, передает корреспондент NEWS.ru.

Ини­ци­а­то­ры ор­га­ни­за­ции «Мы есть русские» <...> го­то­вы гор­до за­явить все­му миру: «Мы есть русские, наш Рус­ский мир без­гра­ни­чен, нашу лю­бовь к Рос­сии, к на­ше­му язы­ку, куль­ту­ре, ис­то­рии ни­кто и ни­ко­гда не от­ме­ни­т». Как пред­се­да­тель парламентской пар­тии пол­но­стью под­дер­жи­ваю эту об­ще­ствен­ную ини­ци­а­ти­ву, — заявил Миронов.

Политик напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что русский — это больше чем национальность. В связи с этим Миронов добавил, что инициаторы создания движения — это граждане РФ различной этнической принадлежности. Все они являются русскими по духу и в условиях антироссийской истерии чувствуют необходимость сплотиться.

Мы были, мы будем и мы есть русские. России быть, и России быть великой, — констатировал глава СРЗП.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории государства. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни.