Россия обвинила Финляндию в целенаправленном подогреве русофобии Посол Кузнецов: власти Финляндии подогревают русофобию и военную истерию

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Правительство Финляндии и средства массовой информации целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военную истерию на территории государства, заявил в интервью ТАСС посол России в стране Павел Кузнецов. По мнению дипломата, такая ситуация уже стала нормой повседневной жизни.

Подогреваемая СМИ и властями атмосфера русофобии, военная истерия, шпиономания и запугивание «гибридными угрозами» с востока стали нормами повседневной финской жизни, — заявил Кузнецов.

Российский посол с сожалением признал, что финские власти на протяжении многих лет занимались массированной обработкой общественного сознания в духе западного антироссийского мейнстрима. По его словам, это не могло не отразиться на настроениях общества. Однако вместе с этим в Финляндии немало людей, выступающих за поддержание нормальных, цивилизованных отношений с Россией, отметил Кузнецов.

Ранее дипломат заявил, что Россия обязательно отреагирует, если командные структуры НАТО будут размещены в Финляндии. По словам Кузнецова, Москва даст адекватный ответ, однако он не обязательно будет симметричным. Посол подчеркнул, что Россия будет исходить из интересов национальной безопасности.