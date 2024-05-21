Погода в Москве и Петербурге 21–26 мая: пришла жара, когда будут дожди?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода пришла в столицу, и лишь ненадолго во вторник москвичи получат передышку. Когда ждать дождей, можно ли уже загорать, какая будет погода в ближайшие дни?

Какая погода в Москве 21 мая, будет ли дождь

Синоптики сходятся на том, что в Москву пришла настоящая жара. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что 20 мая стало самым теплый днем в Москве с начала года.

«На опорной метеостанции ВДНХ воздух к 15 часам прогрелся до +24,5, в центре столицы на Балчуге, +25,7. Это самый высокий температурный показатель с начала года и даже теплее, чем положено по климатической норме июля (+23,1)», — указал Тишковец.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что небольшую передышку погода даст москвичам только во второй половине вторника. Повлияет край антициклона, который приближается к столице с северо-запада.

«21 мая прогнозируется солнечная погода, температура воздуха составит 20–23 градуса тепла. Из-за антициклона столбики термометров понизятся, но сильного похолодания не произойдет. Мы вернемся к показателям в 17–18 градусов тепла», — объяснил синоптик.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова уточняет, что атмосферный фронт на западной периферии антициклона может вылить на Москву 5–10 мм осадков, на севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными, с мощными кучевыми облаками и грозами. Осадки полностью закончатся к 21 часу вечера.

Можно ли загорать, как не получить солнечный удар

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил Агентству городских новостей «Москва», что в столице наступила благоприятная пора, чтобы загорать.

«Сейчас в Москве УФ-индекс составляет плюс 3–4. Это значит, что загорать можно — и загорать в удовольствие. Когда индекс — 5–7, уже в полуденные часы нужно оставаться в тени, надевать одежду, шляпу, использовать защитные средства. А пока он 3–4, можно загорать и получать от этого удовольствие», — сказал Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он отметил, что к выходным в Москве будет до +27 градусов тепла. Поэтому необходимо беречься от теплового удара. Врачи рекомендуют в жаркую солнечную погоду поменьше находиться на улице, отказаться от физических нагрузок и спорта в дневное время, избегать длительных поездок и обтягивающей одежды, которая способствует перегреванию организма. Взрослым и детям необходим головной убор, следует использовать солнечные очки и зонты. Врачи также рекомендуют принимать прохладный душ два-три раза в день, а также увлажнять лицо и руки термальной водой или влажным полотенцем.

Получившему солнечный удар человеку необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а пока медики в пути, его необходимо перенести в тень или прохладное помещение, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова.

«Если человек упал в обморок, приподнимите его ноги примерно на 20 сантиметров выше уровня головы, снимите одежду — так организм максимально охладится. Прикладывайте смоченную холодной водой тряпку, одежду ко лбу, подмышечным впадинам и подколенным ямкам», — объяснила она.

Надолго ли жара в Москве, когда погода начнет меняться

По словам Шувалова, до конца мая атмосферное давление в Москве будет высоким, ожидается солнечная погода. Сильного ветра также не ожидается. С ним согласна Позднякова, которая отмечает, что вторая половина мая будет близка к климатической норме.

«Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется», — заверила она.

По прогнозу Foreca, примерно с 26 мая температура в Москве достигнет +27 днем и дальше не будет снижаться в первую неделю июня. Ночные температуры вырастут к началу лета до +15 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в ближайшие пару ночей городу на Неве могут угрожать ночные похолодания, однако погода становится ясной и жаркой.

«На сегодня аномалия температуры в Санкт-Петербурге все еще отрицательная —1,1 градуса. Но впереди теплая погода и верится, что эта ситуация выправится и аномалия температуры выйдет на положительные значения», — считает синоптик.

Foreca прогнозирует жаркую погоду. В воскресенье, 26 мая, температура может снизиться до +22, однако в дальнейшем выйдет на аналогичные московским +27. В последние числа мая ожидаются грозы при жаркой погоде.

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