«Жить стало тошно»: что москвичи говорят о повышении цен на проезд

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Москвичи в соцсетях делятся своим возмущением из-за нового повышения цен на проезд в общественном транспорте с 20 мая. Насколько все подорожало, что возмущает жителей столицы, в чем причина постоянного повышения цен?

Насколько все подорожало

Дептранс Москвы предупредил: с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Это необходимо для того, заявили чиновники, чтобы москвичи «продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом».

Выросли цены на ключевые проездные:

1 поездка по карте «Тройка» стала стоить 57 руб. (было 54 руб., рост на 5,5%);

1 поездка по билету «90 минут» стала стоить 85 руб. (было 81 руб., рост на 5%);

1 поездка в зоне «Пригород» стала стоить 76 руб. (было 71 руб., рост на 7%);

безлимитный проездной на 30 дней стал стоить 2870 руб. (было 2730 руб., рост на 5,1%);

единый билет на 60 поездок стал стоить 3420 руб. (было 3150 руб., рост на 8,6%).

Пересадки по карте «Тройка» и пересадки между метро, МЦК и МЦД остаются бесплатными.

Между тем дептранс Москвы, сообщая о повышении, подчеркивает, что цены в столице все равно очень низкие.

«С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России», — утверждают транспортники.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что москвичи говорят о новых ценах на проезд

Новые цены на проезд сильно не понравились жителям столицы. Своим мнением они делятся в комментариях и социальных сетях.

«Жить стало тошно. В магазин зайти противно, цены адовые и качество такое же. Еще и транспорт дорожает? Почему? Как?» — задается вопросами читатель MSK1.RU.

«Полгода назад повышали. Раньше раз в год было повышение… Теперь чаще», «Достали уже с поднятием цен на проезд, зарплаты растут не так, как цены на проезд, раньше проезд дорожал раз в год, теперь каждые полгода», сетуют другие.

MSK1.RU приводит данные о том, как изменялась стоимость проезда в Москве. Так, с января 2016 года стоимость одной поездки на «Тройке» выросла на 80%, на «Едином» — на 40%, а по банковской карте — на 28%. Раньше стоимость изменялась стабильно один раз в год в январе. Однако после января 2023 года она успела подняться второй раз; предыдущее повышение цен было в октябре.

В комментариях в «Коммерсанте» читатели задаются вопросом: в чем причина постоянного повышения цен в России?

«В России полно энергоресурсов, бензин и электричество дешевле, чем в большинстве стран мира. А вот стоимость проезда в общественном транспорте — дороже, чем в большинстве стран, за исключением только Европы и США. Причем несмотря на то, что курс рубля явно занижен», — утверждает пользователь под именем Homo Sapiens.

Что происходит с инфляцией в России

17 мая Росстат обновил данные по инфляции в России. В апреле 2024 года она ускорилась и составила 0,5% после 0,39% в марте. В то же время в январе и феврале цены росли быстрее. В целом годовая инфляция в апреле ускорилась до 7,84%, а индекс цен вырос до 108,27%.

Прежде всего в России дорожают плодоовощные товары (на 10,61% за год в апреле), услуги (на 8,12%) и непродовольственные товары (на 7%).

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