Синоптик рассказала, ждать ли москвичам новых заморозков Синоптик Позднякова: до конца мая в Москве заморозков не ожидается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве до конца мая будет комфортная погода, заявила в беседе с «Москвой 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Вероятность повторения заморозков, которые наблюдались в начале месяца в городе, не прогнозируется, уточнила она.

Вторая половина мая будет близка к климатической норме и станет более комфортной, чем то, что мы пережили в первой декаде месяца. Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется, — отметила специалист.

По словам синоптика, температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне 20–23 градуса тепла. Показатель может подниматься до 25 градусов, но не будет превышать его. Кроме того, до конца месяца в столице России не выпадет значительного количества осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отметил, что в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные температура воздуха составит 21–25 градусов тепла, что выше нормы на несколько градусов. Жители и гости Северной столицы смогут насладиться солнцем и теплом.