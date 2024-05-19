Ученые предупредили: какой силы магнитная буря начнется 20 мая, кому грозит

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Новая магнитная буря на Земле начнется 20 мая. Какой она будет мощности, кому грозит прежде всего, будут ли новые северные сияния?

Когда начнется новая магнитная буря

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о новой магнитной буре, которая начнется вечером 20 мая. Ночь и большая часть дня в понедельник пройдет при спокойной геомагнитной обстановке, однако после 15:00 активность возмущений в магнитосфере начнет расти. Индекс геомагнитной активности достигнет уровня в 4,67 балла, что означает начало магнитной бури класса G1.

Как отмечают врачи, защититься от магнитной бури невозможно. При этом воздействовать она способна только на людей с ослабленным организмом, прежне всего тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Единственным «лекарством» в этом случае является отдых, сбалансированный рацион и регулярные занятия спортом.

Когда будет следующая магнитная буря

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем прогнозе на 27 дней предупреждает о повышении геомагнитного фона 24 и 27 мая. В это время сильные магнитные бури маловероятны, однако возбуждение магнитосферы может оказать влияние на наиболее чувствительных людей.

Новые вспышки геомагнитной активности ожидаются 1 и 2, а потом с 9 по 11 июня. 9 и 10 июня ожидаются более серьезные возмущения и прогнозируется как минимум слабая магнитная буря на Земле.

Где можно будет увидеть северное сияние в России

Магнитная буря 20 мая не будет достаточно мощной, чтобы спровоцировать северные сияния южнее Северного полярного круга. Сайт Aurora Hunters указывает, что индекс Kp в ближайшие дни не превысит 2, а следовательно, в России полярные сияния смогут наблюдать только жители Карелии и более северных регионов.

Наблюдать северное сияние в более южных широтах возможность может появиться 24 и 27 мая (на широтах Новгорода и севернее), а также 1 и 2 июня.

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