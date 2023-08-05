Терапевт рассказала, как помочь человеку с тепловым ударом Терапевт Пивоварова: при тепловом ударе пострадавшего надо перенести в холодное место

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получившему солнечный удар человеку необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а пока медики в пути, его необходимо перенести в тень или прохладное помещение, рассказала NEWS.ru терапевт Оксана Пивоварова. Если пострадавший упал в обморок, необходимо приподнять его ноги и снять одежду для охлаждения организма. Пока врачи не приехали, также необходимо прикладывать холодную смоченную тряпку ко лбу, подмышечным впадинам и подколенным ямкам, советует специалист.

Необходимо срочно вызывать скорую. Пока медики едут, перенесите человека в тень, в прохладное помещение — подойдет тот же подъезд, магазин с кондиционером. Если человек упал в обморок, приподнимите его ноги примерно на 20 сантиметров выше уровня головы, снимите одежду — так организм максимально охладится. Прикладывайте смоченную холодной водой тряпку, одежду ко лбу, подмышечным впадинам и подколенным ямкам, — указала терапевт.

Пивоварова объяснила, что при тепловом ударе, как правило, начинает сильно кружиться голова, развивается тахикардия и учащается пульс. Также человека может тошнить, он может испытывать и головные боли. Нередко пострадавший теряет сознание, уточнила она.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова рассказала NEWS.ru, что в группе риска из-за аномальной жары находятся граждане любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, а также дети и пожилые. Медик подчеркнула, что пришедший в ряд регионов летний зной, включая Москву, опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.