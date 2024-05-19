От морозов до жары: какая погода в России, что будет в Москве с 20 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая неделя в европейской части России начнется с мягкой, теплой и сухой погоды, но в то же время за Уралом условия сильно различаются от региона к региону. Какая погода будет на неделе в Москве и Санкт-Петербурге, где в РФ жара, а где — непривычный холод?

Какая погода будет в Москве, как начнется неделя

Москва и Санкт-Петербург переживают, по выражению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, период «суперпогоды» — в столице и столичном регионе сухо, тепло и почти без облачности.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показал спутниковый снимок, на котором облаков нет над всей европейской территорией России.

«Редко такое бывает, облаков нет совсем над севером Европы и ЕТР. Полностью видна Балтика, и можно рассмотреть последний лед на севере Ботнического залива», — отметил он.

19 мая Гидрометцентр прогнозирует в Москве до +21 градуса днем и до +6 ночью, в Подмосковье днем до +22, а ночью температура может опуститься до +3 градусов.

Синоптик Александр Ильин предупредил «Вечернюю Москву», что ко вторнику в столицу могут прийти небольшие дожди. Южный ветер сменится сначала юго-западным и западным, а затем северным, однако температура воздуха в столице в начале недели будет держаться стабильная — 9–2 градусов тепла ночью и 20–23 градуса днем.

По данным сайта Foreca, вторая половина недели будет ясной, в четверг, 23 мая, возможно похолодание до +17 градусов днем.

Какую погоду на неделе ждать в Санкт-Петербурге

Северная столица переживает более жаркие выходные, чем Москва, — до +26 градусов в воскресенье, однако на неделе температура снизится. По данным Foreca, с понедельника по четверг в Петербурге дневные температуры не превысят 20 градусов, а ночные будут колебаться в районе 8–9 градусов выше нуля. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил RT, что в понедельник в Петербурге возможны дожди.

«В понедельник они затронут Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь. Во вторник ожидаются днём дожди в Москве, Туле, Рязани, Владимире. Это практически никак не скажется на температурном режиме. Утвердится антициклон, и он продержится до конца следующей недели», — заключил он.

Только в пятницу воздух вновь прогреется до +25 — однако жара сменится теплыми дождями, которые будут лить всю субботу. К воскресенью ослабевшие дожди снесет в сторону Москвы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в России до сих пор заморозки и зима

Между тем в десятках регионов России, которые не попали под европейский антициклон, погода кардинально отличается. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что заморозки в ближайшие дни охватят более 20 регионов Приволжского, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов. Причина — холодные воздушные массы, которые несут ветра с Ямала и Таймыра.

Так, ночные заморозки до -3–5 градусов прогнозируются повсеместно в Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Мордовии, Татарстане. До -3 градусов ночью ожидается в ближайшие дни в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Неустойчивая погода и до –2 градусов ночью будет в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае, а в Иркутской области ожидается до –6 градусов.

При этом, предупредил Вильфанд, ночные заморозки до –1 градуса доберутся также до Ростовской области и Крыма.

Ранее новый глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что майские заморозки погубили до 830 тысяч га посевных культур (около 1% от всех посевных территорий в России).

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