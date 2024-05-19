Ученые UCL связали изменения климата с высоким риском развития деменции

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Глобальное потепление и повышение влажности может стать причиной обострения деменции, инсульта, мигрени, менингита и других опасных заболеваний и состояний, заявили ученые Университетского колледжа Лондона (UCL). По их словам, которые приводит издание The Lancet Neurology, изменения природных условий вредят здоровью головного мозга. При этом препараты, использующиеся для лечения неврологических заболеваний, могут ухудшить ситуацию.

Исследователи утверждают, что люди чувствуют себя комфортно при температуре от +20 до +26 градусов и при влажности от 20% до 80%. Превышение этих показателей вызывает нарушения в работе головного мозга, что приводит к развитию или обострению эпилепсии, рассеянного склероза, а также шизофрении. Кроме того, высокая температура воздуха способна привести к потере жидкости, сгущению крови и, следовательно, к образованию тромбов. В свою очередь тромбы способствуют возникновению инсульта. Ученые также подчеркнули, что лекарства, которые используются при лечении заболеваний неврологического характера, могут вызывать нарушение потоотделения.

Врач-гериатр Кирилл Прощаев ранее рассказал, как снизить риск развития старческой деменции. Он посоветовал пожилым людям пользоваться слуховым аппаратом, чтобы избежать проблем при общении с окружающими. Специалист подчеркивает, что отсутствие общения является одной из причин деменции.