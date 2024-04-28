Как защититься от клещей: меры предосторожности, вакцинация, страхование

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защита от клещей

С приходом тепла начинаются не только вылазки на природу, но и сезон активности паразитов. Наиболее опасными из них считаются клещи. Они питаются кровью, в том числе человеческой, а также могут быть переносчиками опасных заболеваний. Рассказываем про базовые принципы защиты от клещей и насекомых и разбираемся, что делать, если вас все же укусил паразит.

Когда начинается сезон активности клещей

Задуматься о защите от клещей стоит сразу с наступлением тепла, когда устанавливается плюсовая среднесуточная температура. Именно в этот период голодные паразиты выходят из спячки. Особо активными они становятся при дневной температуре около +10 градусов.

В большинстве регионов России сезон активности клещей начинается в середине апреля. Его пик приходится на май — июнь, когда устанавливается комфортная для паразитов температура (около +20 градусов). Клещи бодрствуют вплоть до октября, до прихода первых морозов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Иксодовый клещ

Чем опасен укус клеща

Прежде чем выяснить, как защититься от клеща, разберемся, почему в принципе необходимо следовать мерам предосторожности. Сами по себе иксодовые клещи (именно этот вид кусает человека) не опасны. Угрозу представляют вирусы, которые могут переносить членистоногие. Наиболее опасными считаются вирусный энцефалит и боррелиоз (он же болезнь Лайма).

Укус энцефалитного клеща влечет за собой поражение нервной системы. Оно может иметь серьезнейшие последствия вплоть до инвалидизации (энцефалит способствует развитию параличей и эписиндрома) и смерти. Примерно треть людей, зараженных вирусным энцефалитом, погибает.

Еще одна распространенная клещевая инфекция — боррелиоз. Болезнь купируется антибиотиками, однако это не делает ее менее опасной. Боррелиоз поражает не только нервную систему, но и сердце, суставы и кожу. Иногда она переходит в хроническую форму. Без антибактериальной терапии у человека могут развиться менингит, миелит, миокардит, различные неврологические и висцеральные нарушения.

Другие заболевания, переносимые паразитами и делающие защиту от клещей обязательной, — это:

моноцитарный эрлихиоз;

бабезиоз (пироплазмоз);

геморрагическая лихорадка;

туляремия;

лихорадка Ку и не только.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как защититься от клещей

Где обитают клещи

Чтобы понять, как человеку защититься от клещей, нужно знать, где водятся паразиты. Вопреки распространенному мнению, они не обитают на деревьях. Напротив, клещи обыкновенно живут в траве и на низких кустарниках. Поэтому и заползают они чаще всего на животных или ноги человека. При этом встретить клеща можно не только в лесу, но и в парке и даже на дачном участке.

Эндемичные территории по клещевому энцефалиту

Так как же защититься от энцефалитного клеща? Стоит понимать, что переносящие энцефалит паразиты живут не везде. Области их обитания называют эндемичными территориями. В их числе:

Дмитровский и Талдомский районы Московской области;

Ленинградская область;

Калининградская область;

Псковская область;

Новгородская область;

Удмуртская Республика и не только.

Полный перечень эндемичных территорий РФ представлен на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Укус клеща

Базовые принципы защиты от клещей и насекомых

Итак, как защититься от клещей на природе? Существует несколько принципов, которые помогут минимизировать вероятность укуса. Вот они:

Собираясь на лесную прогулку, наденьте светлую однотонную одежду: на ней проще заметить паразита.

Предварительно обработайте одежду репеллентом (подробнее об этом — чуть позже).

Заправьте штанины в носки, отдайте предпочтение высокой обуви.

Наденьте кофту с длинными рукавами (в идеале — с манжетами), высоким воротником или капюшоном.

Закройте голову кепкой, панамой или другим убором.

Не располагайте палатку или покрывало для пикника среди высокой травы.

Периодически осматривайте себя и своих спутников.

Не забывайте про препараты от эктопаразитов для животных (обработка питомцев должна быть регулярной, обязательно следуйте инструкции).

По возвращении домой разденьтесь и полностью осмотрите себя.

Как уже было отмечено, надежное средство защиты от клещей и насекомых — это репелленты. Существует множество аэрозолей, которые не только отпугивают, но и обездвиживают паразитов. Однако многие из них токсичны, так что их нельзя наносить на кожу. Достаточно пропитать спреем одежду (в первую очередь брюки) и обувь. Чтобы точно не ошибиться, следуйте инструкции, прилагающейся к репелленту.

Как еще защититься от клещей в лесу? Перечисленных выше рекомендаций достаточно. Однако вы можете перестраховаться и дополнительно обработать кожу аромамаслами. Считается, что членистоногие особенно боятся резких запахов эвкалипта, лаванды, мяты, герани, гвоздики, чайного дерева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как защититься от клещей на природе

Как правильно удалить клеща

Итак, вы следовали всем мерам предосторожности, но все же обнаружили присосавшегося к вам клеща. Что делать дальше? Некоторые специалисты рекомендуют сразу обратиться в медпункт, где паразита удалят максимально эффективно, без риска того, что голова и хоботок останутся в вашем теле.

Однако снять клеща можно и самостоятельно. Надежнее всего использовать клещедер. Это специальные щипцы, которые позволяют подцепить и зафиксировать паразита. Схватив присосавшегося членистоногого, достаточно чуть приподнять его, пару раз провернуть клещедер и неторопливо извлечь клеща. Клещедер продается в аптеках, зоомагазинах и на маркетплейсах.

Если клещедера под рукой нет, можно удалить паразита ниткой. Для этого:

сверните нитку петлей;

накиньте петлю на клеща (чем ближе к коже, тем лучше);

затяните петлю в узел;

медленно потяните нить перпендикулярно коже.

Вы также можете использовать пинцет. Последовательность действий сохраняется. Подцепите паразита как можно ближе к головке и мягко потяните вверх.

Старайтесь не сдавливать тельце паразита. Не трогайте его голыми руками и не наносите на него масла или крема. Все это помешает дальнейшему исследованию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно удалить клеща

После удаления членистоногого обработайте ранку. Используйте антибактериальное средство. Подойдут 70-процентный спирт, йод или хлоргексидин.

Избавляться от снятого клеща нельзя. Вместо этого поместите его в плотно закрывающуюся емкость (отличный вариант — баночка для анализов). Если паразит остался жив, положите ему травинку или смоченную водой ватку. Так вы минимизируете шанс того, что он умрет, а это важно для дальнейшего исследования.

Отправляйтесь вместе с клещем в ближайшую лабораторию: там выявят, является паразит переносчиком заболеваний или нет. Исследовать клеща по ОМС не выйдет. Так что придется обращаться в частную лабораторию или в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии.

Если клещ окажется заразным, специалист назначит необходимое лечение. В некоторых случаях пострадавшим вводят иммуноглобулин. Он предписывается только тем, кто не прививался от клещевого энцефалита.

Если вы не сдавали клеща в лабораторию, внимательно следите за изменениями в работе организма. Симптомами заражения, с которыми стоит отправиться к врачу, являются:

головные боли;

высыпания на коже и зуд;

понижение давления;

нарушение сердечного ритма;

общая слабость;

увеличение лимфоузлов;

повышенная температура.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Снятого клеща нужно сдать на исследование

Вакцинация как средство защиты от клещей

Как защититься от клещей на даче, в парке или лесу, если вы живете на эндемичной территории? В этом случае стоит вакцинироваться — причем не только взрослым, но и детям. Поставить вакцину можно бесплатно, достаточно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены.

Вакцинация осуществляется в несколько этапов. Первая и вторая вакцины вводятся с перерывом в 1–3 месяца. Спустя год необходимо вакцинироваться снова, в третий раз. После этого ревакцинация осуществляется раз в три года.

Вакцинироваться нужно и тем, кто собирается посетить эндемичную территорию в сезон активности клещей. В этом случае стоит пройти так называемую экстренную вакцинацию. Она осуществляется в два этапа, перерыв между первой и второй вакциной составляет две недели. Поставить вторую вакцину нужно за две недели до посещения эндемичной территории.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Зачем вакцинироваться от клеща

Почему стоит застраховаться от укуса клеща

Еще один способ обезопасить себя — это застраховаться от клеща. Страховка — это гарант того, что все необходимые процедуры будут проведены грамотно и последовательно. Условия страховки варьируются от компании к компании. Но большинство полисов включают:

экстренный медосмотр;

удаление клеща и обработку место укуса у специалиста;

комплексное исследование клеща в лаборатории;

анализы крови;

введение иммуноглобулина (при необходимости);

лечение, в том числе реабилитационно-восстановительное, в стационаре;

наблюдения у врача после выздоровления.

Все расходы от консультации до медикаментов и различных процедур покрываются из страховой суммы. В случаях инвалидизации или летального исхода родственникам пострадавшего также положены выплаты. Так что застраховаться от клеща стоит всем, кто ответственно относится к своему здоровью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Почему стоит страховаться от укуса клеща

Где можно застраховаться от укуса клеща

Закономерный вопрос — где можно застраховаться от клеща? Многие компании предлагают оформить полис онлайн; ездить в офис для этого не понадобится. Соответствующие услуги предлагает большинство российских банков.

Выбирая страховую компанию, обратите внимание на:

список клещевых инфекций, покрываемых страховкой;

перечень медучреждений-партнеров, в которых будут проходить обследование и лечение;

стоимость полиса;

размер страховой суммы;

начало действия полиса.

Большинство полисов действительны в течение года. Некоторые компании позволяют оформить единый полис на несколько человек. Это хороший вариант для семей. Так что страхуемся от клеща, чтобы обезопасить себя и родных.

Теперь вы знаете, как минимизировать шанс быть укушенным клещом, что делать, если к вам все же присосался паразит, а также для чего нужно страховаться от клещей. Следуйте приведенным рекомендациям, чтобы встреча с паразитами не омрачила отдых на природе.

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