Названо количество пострадавших от укусов клещей кубанцев Более 700 человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае

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Порядка 736 жителей Краснодарского края пострадали от укусов клещей с начала 2024 года, сообщают «Кубанские новости». Из них 375 детей возрастом до 14 лет.

По данным источника, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших выросло в 1,6 раза. На черноморском побережье помощь врачей потребовалась 152 укушенным, из которых 67 детей. На азовском — к медикам обратились девять человек, из которых четверо детей.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что нашествие клещей на регионы России нормально для весеннего сезона. Однако, по словам эксперта, количество этих членистоногих растет с каждым годом и они могут встречаться не только в сезон. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что переносимые клещами инфекции все чаще фиксируются в ранее неэндемичных регионах. Он добавил, что сейчас членистоногих можно встретить и летом, и зимой, «в зимних садах, с елкой домой в минус 40, с мешком картошки с рынка, с сеном из зоомагазина», распространенность клещей чрезвычайно велика.

До этого житель Московской области показал нашествие клещей в одном из лесов. В каком именно месте снято видео, не уточняется. В ролике мужчина утверждает, что снял с себя порядка 80 членистоногих. По словам автора, клещи сидят «на каждой веточке, на каждой травиночке».