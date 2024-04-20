Россиян предупредили о нашествии «голодных и злых» членистоногих Ветеринар Шеляков: Россию постепенно заполоняют злые и голодные клещи

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Нашествие клещей на регионы России нормально для весеннего сезона, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Однако, по словам эксперта, количество этих членистоногих растет с каждым годом, и они могут встречаться не только в сезон. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что переносимые клещами инфекции все чаще фиксируются в ранее неэндемичных регионах.

Клещи перезимовали, проснулись. Сейчас они голодные, злые, хотят есть, поэтому в большом количестве повылезали. Другое дело, что их количество с каждым годом растет, теперь это не сезонная проблема, как раньше — только весной и осенью. Год от года все хуже и хуже, так как обрабатывать поля, леса стали хуже, нежели, например, в СССР. Кроме того, климатические изменения повлияли. Если раньше, лет 30 назад, клещевой энцефалит, боррелиоз чаще всего фиксировались в Башкирии, в таежных регионах, то сейчас и Москва, и Подмосковье. Клещи оккупировали все регионы, — сказал Шеляков.

Он добавил, что сейчас членистоногих можно встретить и летом, и зимой, «в зимних садах, с елкой домой в минус 40, с мешком картошки с рынка, с сеном из зоомагазина», распространенность клещей чрезвычайно велика. Ветеринар посоветовал соблюдать меры предосторожности в лесах и парках как питомцам, так и самим хозяевам.

Ранее житель Московской области показал нашествие клещей в одном из лесов. В каком именно месте снято видео, не уточняется. В ролике мужчина утверждает, что снял с себя порядка 80 членистоногих. По словам автора, клещи сидят «на каждой веточке, на каждой травиночке».