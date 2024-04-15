Владельцев животных предупредили о появлении поддельных таблеток от клещей Ветеринар Шеляков сообщил о росте поддельных препаратов от клещей для животных

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В России на рынке препаратов для животных появляется большое количество поддельных таблеток от клещей, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В беседе с НСН специалист подчеркнул, что из-за антироссийских санкций «спекулянты и мошенники потирают руки».

К сожалению, санкционная политика последних лет сыграла свою роль. Есть риск нарваться на поддельные препараты, потирают руки спекулянты и мошенники. На самом деле высокий процент на рынке таких товаров, официальные данные занижаются, — пояснил ветеринар.

В связи с этим лучше отказаться от популярных, но дефицитных препаратов и вместо них использовать сертифицированные капли. Шеляков уточнил, что обрабатывать питомца придется раз в месяц. При желании можно использовать специальные ошейники, но сами по себе они показывают низкую эффективность.

Я бы советовал купить в таком случае нормальное сертифицированное средство — капли на холку, чтобы не выискивать таблетки за большие деньги и не нарваться на подделку. Выбор есть на самом деле. Надо отметить, что ошейники специальные низкую эффективность у нас показывают, лучше комбинировать или капли использовать, — заключил ветеринар.

Ветеринарный врач Юлия Богданова ранее рассказала, что в первые 15 минут после укуса змеи нужно промыть образовавшуюся у собаки рану. По ее словам, важно дать домашнему любимцу антигистаминный препарат — нужно всегда иметь его в аптечке и брать с собой на прогулки в лес.