Клещи атакуют, захватили Россию: как защититься и не заболеть энцефалитом

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В Подмосковье и других регионах России начинается сезон активности клещей, и местные жители сообщают, что в этом году их настоящие полчища. В каких регионах видели членистоногих, как избежать укуса клеща, как правильно прививаться от заболеваний, которые переносят клещи?

Где заметили полчища клещей в Подмосковье

Telegram-канал «Осторожно, Москва» показал нашествие клещей, снятое жителем Московской области в одном из лесов. Где именно, не уточняется. Мужчина рассказал, что после прогулки снял с себя 8 клещей.

«На каждой веточке, на каждой травинке сидят клещи», — описывает он происходящее в Подмосковье.

Московский Роспотребнадзор предупредил, что случаи присасывания клещей были при посещении Измайловского парка, Ботанического сада, Крылатских холмов и Лосиного острова, Сокольников и лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО. Эксперты ведомства за 16 неделю 2024 года исследовали 450 клещей, доставленных населением. Случаев заражения клещей вирусом клещевого энцефалита не зарегистрировано. Выявлено 29 насекомых, инфицированных боррелиями.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности клещей в Дмитровском и Талдомском районах Подмосковья.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие регионы России страдают от нашествия клещей весной 2024 года

Сезон клещей в России начинается примерно 21 марта. По сообщениям СМИ, в 2024 году от нашествия кусачих насекомых страдает Псковская область. В Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю с 12 по 18 апреля 70 человек обратились за помощью к врачу. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области исследовали 152 клеща, почти 22% из них были заражены боррелиозом, 10% — моноцитарным эрлихиозом. Энцефалита и анаплазмоза не было выявлено.

«КП-Барнаул» сообщает, что на Алтае с 28 марта в поликлиники обратились 180 человек. Число пострадавших заметно превышает показатели прошлого года. Зафиксирован первый случай заражения сибирским клещевым тифом — инфекцию подхватил взрослый житель Рубцовска.

74.ru пишет, что в Челябинской области по данным на 12 апреля от укусов членистоногих пострадали 328 человек, случаи были зарегистрированы на 21 территории области.

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что зарегистрирован 281 укус клещей. Случаев клещевого энцефалита и боррелиоза пока нет. Так как треть всех укусов случилась на собственном участке, Роспотребнадзор советует обрабатывать дачную придомовую территорию антиклещевыми препаратами.

Как избежать укуса клеща

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует носить закрытую одежду для защиты от клещей. Одежда должна быть из плотной ткани и закрывать руки и ноги. Желательно, чтобы ткань была скользкой, чтобы клещ не мог на ней удержаться. Кроме того, перед прогулкой в парке, лесу, сквере необходимо нанести специальные спреи, а также подобрать правильную одежду. Клещи обитают в траве и на низких растениях, поэтому не стоит собирать букеты и отдыхать, лежа на траве.

После прогулок на природе следует тщательно осматривать себя и аккуратно снимать насекомых.

Чтобы защитить детей от укуса клеща, необходимо использовать правильную одежду, репелленты и прививки, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Виктор Кашаба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На голове должна быть косынка или платок. Скользкая одежда — плащи, куртки — не даст ему зацепиться за одежду и перебраться на тело. Вся одежда должна быть заправлена», — добавил Кашаба.

Если клещ все-таки присосался к коже, его надо аккуратно снять и сразу же доставить в лабораторию, где установят, опасен ли он для здоровья. Это позволит вовремя выявить риски заболеть клещевым энцефалитом или боррелиозом (болезнь Лайма), последствия которых могут быть очень опасны.

Когда прививаться от клещевого энцефалита

Эпидемиолог Людмила Карань в эфире радиостанции «Говорит Москва» рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года. Прививку можно сделать за месяц до начала сезона по укороченной схеме.

«Вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, еще через две недели человек может выезжать в эндемичный регион. Нужно профилактироваться от всех инфекций, передающихся клещами. Если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что теперь клещ для вас абсолютно безопасен», — рассказала Карань.

Сделать полноценную прививку сложнее, отмечает Кашаба. Он категорически не рекомендует пытаться сделать прививку после начала сезона.

«Прививка трехэтапная, первая прививка ставится еще осенью. Прививка сильно бьет по иммунитету, но она того стоит. Осложнения от перенесенных заболеваний куда опаснее, вплоть до смертельного исхода», — подчеркнул педиатр.

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