Ветеринар рассказал, что положить в «собачью» аптечку для поездки на дачу Ветеринар Попов: в дачной аптечке для собаки должны быть средства от клещей и антисептики

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Если вы едете на дачу в компании четырехлапого питомца, особенно собаки, не забудьте о ее защите на природе, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач Дмитрий Попов. Для этого он рекомендует собрать для животного отдельную аптечку. По словам специалиста, в первую очередь животное необходимо обезопасить от укусов насекомых, переносящих опасные заболевания, в том числе клещевой пироплазмоз.

Необходимо приобрести акарицидные средства – таблетки, капли на холку, спреи для наружной обработки. Защитный эффект от них развивается в течение 24-48 часов, поэтому готовить животное к поездке нужно заранее, - отметил ветеринар.

Попов при этом напомнил, что стопроцентной защиты от насекомых не существует, поэтому нужно каждый день тщательно осматривать шерсть и кожу собаки, особенно в области морды, шеи, паха и за ушами, в области паха. Найденных клещей надо немедленно аккуратно извлекать.

Также специалист порекомендовал положить в «собачью» аптечку бинты и антисептик – хлоргексидин или мирамистин. На случай диареи или отравления пригодятся энтеросорбенты. Если питомца укусит пчела, под рукой должны быть обезболивающие и противоаллергические препараты. Неплохо запастись и охлаждающим пакетом, который можно прикладывать при ушибах.

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