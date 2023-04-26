Россиянам дали совет, как защитить собаку от укуса змеи Кинолог Голубев посоветовал следить за собакой во время прогулки, чтобы избежать укуса змеи

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Универсальных советов о том, как защитить собаку от укуса змеи в теплое время года нет, но можно проявлять бдительность и внимательно следить за своим питомцем, посоветовал россиянам президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что в случае, если такая ситуация все же произошла, необходимо срочно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.

Из-за своего любопытства наши четвероногие друзья находятся в зоне риска, особенно весной, во время прогулок по лесу вместе с хозяином. Внимательно следите за питомцем, а в случае, если змея укусила собаку, немедленно обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику, — пояснил Голубев.

По словам кинолога, наиболее опасный период длится с мая по сентябрь. Для прогулки в лесу в это время следует одевать на питомца поводок, обходить густые кустарники, старые пни и коряги. Специалист также советует избегать прогулок в травянистых и каменистых местах и вблизи водоемов. Нужно одергивать питомца, если он начинает рыть норы. Голубев советует одевать собаку в комбинезон и ботинки. Кроме того, важно обучить домашнего любимца основным запрещающим командам.

Если собаку все же укусила змея, нужно зафиксировать питомца, чтобы замедлить кровообращение. Снизить отек и боль можно при помощи прикладывания холода к месту укуса. После этого Голубев советует дать питомцу антигистаминное средство.

Предложите собаке воды, ей необходимо обильное питье, большой объем жидкости помогает вывести яд из организма, — порекомендовал кинолог.

После выполнения этих процедур нужно немедленно добраться до ветеринарной клиники. Скорость оказания первой помощи и транспортировки питомца к специалистам влияет на общий исход от укуса.

Голубев ранее предупредил, что при выборе препарата от клещей для собаки необходима консультация с ветеринаром, чтобы исключить аллергические и другие нежелательные реакции у животных. Так, спреи или капли на холку могут вызвать сильный зуд и раздражение, а таблетки — пищевую аллергию и даже отравление.