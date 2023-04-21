Кинолог предупредил о последствиях неправильной обработки собаки от клещей Кинолог Голубев: неправильно подобранное средство от клещей может травмировать собаку

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Весной собаководы начинают обрабатывать своих питомцев средствами против клещей, однако при выборе препарата необходима консультация с ветеринаром, чтобы исключить аллергические и другие нежелательные реакции у животного, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Так, спреи или капли на холку могут вызвать сильный зуд и раздражение, а таблетки — пищевую аллергию и даже отравление.

По словам эксперта, защитить собаку от клещей на природе поможет специальная одежда — комбинезон или жилетка, пропитанные противоклещевым раствором. Так вещество не попадет на кожу питомца. Пероральные препараты должен подбирать ветеринарный врач.

Помните, у любого средства против клещей есть противопоказания. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей. Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно выбранного средства от кровососущих, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом до того, как обработаете собаку, — подчеркнул кинолог.

Также эксперт посоветовал в пик активности клещей внимательно осматривать собаку после каждой прогулки, даже если она обработана средствами защиты. Для этого животное можно вычесать щеткой по направлению от шеи к хвосту. Чаще всего клещи оказываются в паховой зоне, на шее, ушах и в промежутках между пальцами.

Ранее Голубев призвал владельцев кошек и собак не делать животным калечащие операции — такие как удаление голосовых связок или когтей, — а больше заниматься их воспитанием.