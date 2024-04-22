Россиян предупредили о пике активности черных гадюк В Новосибирской области вышли из спячки черные гадюки

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Черные гадюки стали активными в Новосибирской области после зимней спячки, сообщает Mash Siberia. По данным канала, их поведение может быть агрессивным.

Житель поселка Сузун увидел одну змею во время прогулки. Он не пострадал, так как вовремя заметил гадюку. Гражданам советуют смотреть под ноги.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что при укусе змеи в лесу необходимо принять антигистаминный препарат и сразу позвонить в больницу. Он отметил, что подобные средства должны присутствовать в походной аптечке. Кроме того, во время разговора с медиком нужно сообщить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.

Также ветеринар Михаил Шеляков предупредил о нашествии клещей в регионах России. По словам эксперта, количество этих членистоногих растет с каждым годом, они могут встречаться не только в сезон. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что переносимые клещами инфекции все чаще фиксируются в ранее неэндемичных регионах.

Эпидемиолог Людмила Карань посоветовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года. Она пояснила, что делать прививку оптимально за месяц до старта сезона по укороченной схеме.