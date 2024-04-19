Россиянам рассказали, как правильно прививаться от клещей Эпидемиолог Карань: прививаться от клещевого энцефалита следует раз в три года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививаться от клещевого энцефалита лучше раз в три года, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» эпидемиолог Людмила Карань. Она пояснила, что делать прививку оптимально за месяц до старта сезона по укороченной схеме. Однако эксперт напомнила, что вакцина — это не панацея от всех заболеваний, переносимых этими членистоногими, поэтому следует также обезопасить себя с помощью одежды.

Вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, еще через две недели человек может выезжать в эндемичный регион. Нужно профилактироваться от всех инфекций, передающихся клещами. Если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что теперь клещ для вас абсолютно безопасен. Лучше всего обезопасить себя вообще от клеща — носить длинную одежду. Прививка по регламенту — три года между ревакцинациями, — сказала она.

По словам эксперта, численность клещей весной достигает пика в конце мая. Карань указала, что членистоногие кроме клещевого энцефалита переносят крымскую клещевую геморрагическую лихорадку и ряд бактериальных инфекций.

Ранее врач-педиатр Виктор Кашаба заявил, что есть несколько способов защиты детей от энцефалитных клещей, одним из них является использование репеллентов и спреев. По его словам, такой метод относится к неспецифической профилактике. Специфической же защитой является прививка, которая делается в три этапа.