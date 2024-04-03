Россиянам рассказали, как спасти свою жизнь при укусе змеи в лесу Депутат Чаплин: при укусе змеи в лесу необходимо выпить антигистаминное средство

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При укусе змеи в лесу необходимо принять антигистаминный препарат и сразу позвонить в больницу, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что подобные средства должны присутствовать в походной аптечке. Кроме того, во время разговора с медиком нужно сообщить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.

Сразу примите антигистаминное. Если идете в лес, обязательно берите с собой эти таблетки. Не накладывайте самостоятельно жгут, лучше, чтобы яд рассосался самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачу, в зависимости от количества яда укус может быть смертельным. От маленькой дозы взрослый человек не умрет, а вот дети и животные в большой опасности. Желательно в больницу предварительно позвонить, так как у них для вас должна быть противозмеиная сыворотка, — подчеркнул Чаплин.

Герпетолог Ян Ермолов ранее рассказал, что при встрече с гадюкой нельзя ее трогать, важно уйти на безопасную дистанцию и дать змее уползти в укромное место. Как уточнил эксперт, эти создания достаточно умные, поэтому постараются «сбежать» без посторонней помощи.

По его словам, для прогулок в лесу следует надевать высокую обувь и плотные штаны — гадюка не сможет прокусить ботинок высоко, даже если на нее наступить. Ермолов уточнил, что эти змеи предпочитают пролески. Часто они обосновываются в недостроенных зданиях, где можно как найти прохладное место, так и полежать на солнце, подчеркнул Ермолов.