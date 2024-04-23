Россиянам назвали запретные действия на майских праздниках Милонов призвал россиян провести майские праздники в трезвости и с семьей

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Майские праздники следует провести в трезвости и с семьей, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что 5 мая православные христиане отмечают Пасху. Ей предшествует Страстная седмица — неделя особо строгого поста. Поэтому, «пиво и шашлыки» следует отменить и встретить праздник «с чистым лицом».

Нужно не встречать Пасху в свинском хрюканье и грязных носках, нужно встретить Пасху с чистым лицом. Можно съездить на дачу, поработать немного. Самое главное, провести с семьей, — говорит он.

Ранее сообщалось, что майские праздничные выходные 20% россиян планируют провести на работе. По данным ВЦИОМ, 47% планируют остаться дома, а 29% отправятся на дачу или проведут время на садовом участке.

Тем, кто будет праздновать Пасху, врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала не раскрашивать яйца обычными фломастерами и маркерами. Также, по ее словам, этого нельзя делать красками для рисования. Она предупредила, что таким образом окраситься может не только скорлупа, но и белковая часть. Такие яйца есть опасно, потому что можно отравиться химикатами.

Тем временем, цены на куриные яйца в России в 2024 году снизятся на 1–3%, считает эксперт Андрей Лобода. По его мнению, после ажиотажа прошлого года потребители стали привыкать к цене в 100 рублей за десяток яиц. Он подчеркнул, что увеличение производства и импорта яиц способствует снижению стоимости.