Названа доля россиян, которые проведут майские выходные на работе ВЦИОМ: 20% россиян планируют провести майские выходные на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздничные выходные 20% граждан России планируют провести на работе. Данные о планах россиян представил Всероссийский центр изучения общественного мнения на пресс-конференции ТАСС.

В результате опроса ВЦИОМа выяснилось, что 47% планируют остаться дома, а 29% отправятся на дачу или проведут время на садовом участке.

В 2024 году количество тех, кто займется садом и огородом, выросло. Речь идет о 29% против 26% годом ранее. Также 19% россиян планируют гулять, отправиться на природу, жарить шашлыки и веселиться. В 2023 году этот процент был почти в два раза меньше.

Кроме того, 10% планируют съездить в другой город или село в России. Самыми популярными для туристов направлениями стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (12%). В Москву хотят поехать 9% респондентов.

Майские праздники на черноморском побережье намерены провести 2% опрошенных россиян. В других республиках бывшего СССР и в других странах — по 1% респондентов.

Россияне в 2024 году будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Последняя неделя апреля станет шестидневной. Затем рабочими будут 2 и 3 мая. Четыре выходных ждут россиян с 9 по 12 мая.