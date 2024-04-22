Как отдыхаем на майские праздники — 2024: инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Последняя рабочая неделя в апреле 2024 года будет шестидневной, но после нее россиян ждут сразу четыре выходных — 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая, отмечаемое в мире как День международной солидарности трудящихся. На следующей неделе рабочими будут только два дня — четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая.

После двух обычных выходных — 4–5 мая — рабочими объявлены только понедельник, 6 мая, вторник, 7 мая, и среда, 8 мая. Далее вновь последуют четыре нерабочих дня, 9–12 мая, связанные с празднованием Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Соответствующее решение правительство РФ приняло еще летом 2023 года, утвердив постановление о переносе выходных дней в 2024-м. В частности, с субботы, 27 апреля, выходной перенесли на понедельник, 29 апреля.

Подробнее о майском производственном календаре — в инфографике NEWS.ru.