Россиянам рассказали о пользе одного вида экзотического сухофрукта Роспотребнадзор: финики облегчают кашель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плоды финиковой пальмы способны облегчить кашель, а также помогают в борьбе с вирусными инфекциями, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. Эксперты отметили, что благодаря наличию в сухофруктах магния и витаминов группы В финики будут полезны при переживаниях.

Как рассказали в ведомстве, финики содержат медь, железо, цинк, магний, марганец, калий, кальций и витамины А, С, В1, В2 и В6. Их употребление в пищу позволит насытить организм витаминами и минералами. Они также тонизируют, дают силы, а при кашле помогут вывести мокроту.

Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ, — отметили в эксперты.

Чтобы финики сохранили свои полезные свойства, хранить их нужно в холодильнике в закрытом контейнере.

Диетолог Ирина Писарева ранее рассказала, кому категорически нельзя есть сухофрукты. По ее словам, людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления сухофруктов. У них высокий гликемический индекс, это показатель влияния углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови.