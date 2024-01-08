Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сухофрукты Диетолог Писарева: людям с сахарным диабетом стоит отказаться от сухофруктов

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Людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от употребления сухофруктов, рассказала NEWS.ru диетолог Ирина Писарева. По ее словам, лучше всего убрать из рациона финики и изюм.

В частности, лучше исключить из своего рациона изюм, финики, у них достаточно высокий гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови, — объяснила собеседница.

Писарева также посоветовала не покупать сухофрукты на развес. Она уточнила, что неизвестно, насколько чистыми и обработанными остаются инструменты, с помощью которых фасуют продукты, а также насколько долго сухофрукты хранились в мешках. В таких сухофруктах могут содержаться микроорганизмы, которые вызывают расстройство кишечника, аллергию или даже пищевое отравление, резюмировала эксперт.

Ранее Писарева сообщила, что сушеные овощи и фрукты помогают восполнить витаминный и баланс микроэлементов в организме в зимнее время. По ее словам, такие продукты сохраняют большую часть своих полезных свойств, поскольку не подвергаются термической обработке и могут служить хорошей альтернативой, когда под рукой нет свежих. Диетолог подчеркнула, что употреблять сушеные фрукты и овощи в пищу лучше в первой половине дня.